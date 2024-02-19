Зеленський розкритикував блокування польськими фермерами кордону з Україною — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкритикував блокування польськими фермерами кордону з Україною — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на блокаду польськими фермерами кордону з Україною. Він зазначив, що через Польщу проходить лише 5% українського агроекспорту.

Зеленський відреагував на ситуацію на кордоні

Президент зазначив, що те, що відбувається на кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне.

Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд.

Зеленський зазначає, що потрібні спільні раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації.

Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи.

Ситуація на кордоні з Польщею

9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Польські фермери заблокували для руху вантажівок 6 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів", "Краківець".

Організатори акції з незалежної профспілки фермерів «Солідарність» заявили, що блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів, абсолютна більшість — жінки та діти. Розблокувати рух допомагала поліція.

20 лютого протестувальники пригрозили заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Проте станом на 19 лютого Державна прикордонна служба України не отримувала інформацію від польських колег про повне блокування кордону з 20 лютого.

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