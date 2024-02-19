У ДПСУ попередили про плани Польщі щодо повної блокади кордону з Україною

Наразі українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками. Наразі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску.

У Польщі анонсували повну блокаду кордону з Україною з 20 лютого

Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести - 4 є найбільшими пунктами пропуску через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Андрій Демченко речник Державної прикордонної служби України

Крім того, за словами Демченка, ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості.

Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки - це для руху менших вантажівок в обох напрямках, - констатував спікер. Поширити

Ситуація на кордоні на ранок

Заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.

Найбільше навпроти пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець". До того ж нагадаю, що по напрямку КПП "Ягодин" вчора і також частину дня суботи взагалі не пропускалися вантажівки в обох напрямках. А сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск. Це залежно від дій, які вичиняють протестувальники. І власне протягом години пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що хоч якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі, - каже Демченко. Поширити

Також він зазначив, що незначний рух, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажівок фіксуються й по напрямку пункту пропуску "Шегині".