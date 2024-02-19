У ДПСУ попередили про плани Польщі щодо повної блокади кордону з Україною

Наразі українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками. Наразі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску.
У Польщі анонсували повну блокаду кордону з Україною з 20 лютого
Крім того, за словами Демченка, ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості.
Ситуація на кордоні на ранок
Заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.
Також він зазначив, що незначний рух, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажівок фіксуються й по напрямку пункту пропуску "Шегині".
Більш-менш інтенсивний рух фіксується по напрямку пункту пропуску "Краківець". І власне дії з блокування загалом значно обмежили можливість перетину кордону вантажними транспортними засобами.