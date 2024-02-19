В ГПСУ предупредили о планах Польши относительно полной блокады границы с Украиной

У украинских пограничников нет информации о полной блокаде границы с Украиной польскими протестующими. В настоящее время остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска.
В Польше анонсировали полную блокаду границы с Украиной с 20 февраля
Кроме того, по словам Демченко, остающиеся три направления они имеют свои особенности.
Ситуация на границе на утро
Заблокированными остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.
Также он отметил, что незначительное движение фактически существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовиков фиксируются и по направлению пункта пропуска "Шегини".
Более или менее интенсивное движение фиксируется по направлению пункта пропуска "Краковец". И собственно действия по блокированию в целом значительно ограничили возможность пересечения границы грузовыми транспортными средствами.
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