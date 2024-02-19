В ГПСУ предупредили о планах Польши относительно полной блокады границы с Украиной
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В ГПСУ предупредили о планах Польши относительно полной блокады границы с Украиной

граница
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

У украинских пограничников нет информации о полной блокаде границы с Украиной польскими протестующими. В настоящее время остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска.

В Польше анонсировали полную блокаду границы с Украиной с 20 февраля

От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести — 4 являются крупнейшими пунктами пропуска, через которые могут пересекать границу грузовика весом более 7,5 тонн.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

представитель Государственной пограничной службы Украины

Кроме того, по словам Демченко, остающиеся три направления они имеют свои особенности.

Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления — это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях, — констатировал спикер.

Ситуация на границе на утро

Заблокированными остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

Больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец". К тому же напомню, что по направлению КПП "Ягодин" вчера и часть дня субботы вообще не пропускались грузовики в обоих направлениях. Сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск. Это в зависимости от действий, предпринимаемых протестующими. И в течение часа будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. Зато пока мы не подтверждаем, что хоть какое-то движение будет происходить в направлении Польши, — говорит Демченко.

Также он отметил, что незначительное движение фактически существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовиков фиксируются и по направлению пункта пропуска "Шегини".

Более или менее интенсивное движение фиксируется по направлению пункта пропуска "Краковец". И собственно действия по блокированию в целом значительно ограничили возможность пересечения границы грузовыми транспортными средствами.

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