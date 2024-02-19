Зеленский раскритиковал блокаду польскими фермерами границы с Украиной — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскритиковал блокаду польскими фермерами границы с Украиной — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на блокаду польскими фермерами границы с Украиной. Он отметил, что через Польшу проходит всего 5% украинского агроэкспорта.

Зеленский отреагировал на ситуацию на границе

Президент отметил, что происходящее на границе с Польшей — нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное.

Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике. И под Купьянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает враждебная артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски.

Зеленский отмечает, что нужны общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, которых беспокоит судьба Европы.

Ситуация на границе с Польшей

9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Польские фермеры заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".

Организаторы акции по независимому профсоюзу фермеров «Солидарность» заявили, что блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.

18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, где находились 260 пассажиров, абсолютное большинство — женщины и дети. Разблокировать движение помогала полиция.

20 февраля протестующие пригрозили заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Однако на 19 февраля Государственная пограничная служба Украины не получала информацию от польских коллег о полном блокировании границы с 20 февраля.

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