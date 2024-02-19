Зеленский раскритиковал блокаду польскими фермерами границы с Украиной — видео

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на блокаду польскими фермерами границы с Украиной. Он отметил, что через Польшу проходит всего 5% украинского агроэкспорта.
Зеленский отреагировал на ситуацию на границе
Президент отметил, что происходящее на границе с Польшей — нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное.
Зеленский отмечает, что нужны общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
Ситуация на границе с Польшей
9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Польские фермеры заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".
Организаторы акции по независимому профсоюзу фермеров «Солидарность» заявили, что блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.
18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, где находились 260 пассажиров, абсолютное большинство — женщины и дети. Разблокировать движение помогала полиция.
20 февраля протестующие пригрозили заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Однако на 19 февраля Государственная пограничная служба Украины не получала информацию от польских коллег о полном блокировании границы с 20 февраля.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-