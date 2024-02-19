В "Укразализныце" отметили, 18 февраля участники протестов на польско-украинской границе заблокировали движение пассажирского поезда из Украины.
Что известно о блокировании поезда из Украины польскими протестующими
Отмечается, что в результате того, что в ситуацию вмешались польские правоохранители, движение поезда было разблокировано.
Как удалось разблокировать движение
После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса.
Отмечается, что такие действия отрицательно сказываются на обеспечении обороноспособности Украины и безопасности границ ЕС от российского агрессора.
"Укрзализныця" отметила, что железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без осложнений.
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