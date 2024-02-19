В "Укразализныце" отметили, 18 февраля участники протестов на польско-украинской границе заблокировали движение пассажирского поезда из Украины.

Что известно о блокировании поезда из Украины польскими протестующими

18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм. В поезде находились 260 пассажиров, абсолютное большинство женщин и детей. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты, - отмечают в ведомстве. Поделиться

Отмечается, что в результате того, что в ситуацию вмешались польские правоохранители, движение поезда было разблокировано.

Как удалось разблокировать движение

После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса.

Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфоструктуры и Министерством иностранных дел. Укрзализныця отмечает недопустимость блокировки движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами, отмечают в ведомстве. Поделиться

Отмечается, что такие действия отрицательно сказываются на обеспечении обороноспособности Украины и безопасности границ ЕС от российского агрессора.

"Укрзализныця" отметила, что железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без осложнений.