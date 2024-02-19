Польські протестувальники блокували поїзд з України на кордоні — Укрзалізниця
Категорія
Події
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Польські протестувальники блокували поїзд з України на кордоні — Укрзалізниця

Польський кордон
Джерело:  Укрзалізниця

В “Укразалізниці” зазначили, 18 лютого учасники протестів на польсько-українському кордоні заблокували рух пассажирського потягу з України. 

Що відомо про блокування потягу з України польськими протестувальниками

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм. У поїзді перебували 260 пасажирів, абсолютна більшість – жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти, - наголошують у відомстві.

Зазначається, що внаслідок того, що у ситуацію втрутились польські правоохоронці рух поїзда було розблоковано.

Як вдалось розблокувати рух

Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання.

Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ. Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами, - зазначають у відомстві.

Наголошується, що такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора

"Укрзалізниця" наголосила що залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

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