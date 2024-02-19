В “Укразалізниці” зазначили, 18 лютого учасники протестів на польсько-українському кордоні заблокували рух пассажирського потягу з України.
Що відомо про блокування потягу з України польськими протестувальниками
Зазначається, що внаслідок того, що у ситуацію втрутились польські правоохоронці рух поїзда було розблоковано.
Як вдалось розблокувати рух
Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання.
Наголошується, що такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора
"Укрзалізниця" наголосила що залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.
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