Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу НАТО и не остановится на Украине.
Путин представляет угрозу НАТО
Зеленский в интервью американскому каналу Fox News ответил на вопрос, когда, по его мнению, завершится война.
Зеленский предупреждает, что Путин пересек все красные линии.
Зеленский подверг критике заявления Путина о том, что президент Украины якобы подписал указ о запрете переговоров с РФ, и назвал его ненадежным лицом: он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц получили заверения от Путина, что Россия не будет оккупировать Украину.
Он также прокомментировал заявления Путина о том, что Россия не заинтересована идти на Польшу, Латвию или «куда-нибудь еще», добавив, что люди из окружения Путина сказали, что он «не хочет останавливаться, пока не достигнет своих целей».
Народ в РФ может устранить Путина
Зеленский согласился, что русский народ может создать изменения внутри своей страны и устранить Путина, но эта задача остается долгим и трудным путем, особенно потому, что «Путин боится только сильных и не воспринимает никакой слабости», а это значит, что Украина должна быть « сильной на поле боя, не дать [России] что-нибудь оккупировать».
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