Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть — Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации

Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть — Зеленский

Владимир Зеленский
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Источник:  Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу НАТО и не остановится на Украине.

Путин представляет угрозу НАТО

Зеленский в интервью американскому каналу Fox News ответил на вопрос, когда, по его мнению, завершится война.

Мир действительно не готов к тому, что Путин сможет потерять свою власть. Мир боится перемен в русской Федерации. Соединенные Штаты и европейские страны и глобальный Юг могут выбирать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Зеленский предупреждает, что Путин пересек все красные линии.

Он неадекватный человек, угрожающий всему миру, НАТО. И он попытается уничтожить НАТО. Так что если мир это поймет, будет хорошо. Таким образом, в этот момент война завершится.

Зеленский подверг критике заявления Путина о том, что президент Украины якобы подписал указ о запрете переговоров с РФ, и назвал его ненадежным лицом: он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц получили заверения от Путина, что Россия не будет оккупировать Украину.

Он также прокомментировал заявления Путина о том, что Россия не заинтересована идти на Польшу, Латвию или «куда-нибудь еще», добавив, что люди из окружения Путина сказали, что он «не хочет останавливаться, пока не достигнет своих целей».

Народ в РФ может устранить Путина

Зеленский согласился, что русский народ может создать изменения внутри своей страны и устранить Путина, но эта задача остается долгим и трудным путем, особенно потому, что «Путин боится только сильных и не воспринимает никакой слабости», а это значит, что Украина должна быть « сильной на поле боя, не дать [России] что-нибудь оккупировать».

Его позиции будут слабее, если при возрастающих жертвах люди в России увидят те сомнения, которые будут против этой войны. Эта волна — это то, что нам нужно, — объяснил Зеленский.

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