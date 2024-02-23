Все украинцы ждут. Зеленский показал, как тренируются наши пилоты на F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Все украинцы ждут. Зеленский показал, как тренируются наши пилоты на F-16

Владимир Зеленский
F-16
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Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры по тренировкам наших пилотов на истребителях F-16 в Дании. Видео датировано февраль 2024 года.

Украинские пилоты продолжают тренироваться на F-16

Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины, — отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что "благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", в то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение.

Самолеты F-16 для Украины.

Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

В августе 2023 года Дания начала обучение первой группе украинских пилотов на истребителях F-16. Речь шла тогда о восьми летчиках. В ноябре прошлого года спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

При этом Игнат, комментируя публикации СМИ, недавно отмечал, что пока неизвестно когда Киев получит самолеты F-16. Но "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рутте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20-ти боевых самолетов.

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