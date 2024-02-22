Когда Украина получит первые истребители F-16 от Дании — данные правительства

Правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов.
В Дании анонсировали новый пакет помощи Украины
Премьер-министр Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Дания — одна из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину.
По ее словам, Копенгаген потратил 33 миллиарда датских крон на поддержку.
Фредериксен подчеркнула, что новый пакет помощи Украине будет стоить дорого.
В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что стоимость нового пакета помощи составляет 1,7 миллиарда датских крон (около 247 млн долларов).
Он отметил, что инициатива осуществляется в сотрудничестве с другими союзниками, включая Нидерланды и Чехию. Министр также добавил, что предварительное финансирование военной поддержки выделено до 2028 года.
Снабжение F-16
Помимо этого Поульсен заявил, что первая датская партия истребителей F-16 поступит в Украину этим летом. Однако министр заявил, что не может точно сказать, когда это произойдет.
Дания является одной из стран-партнеров Украины. Она предоставила нашей стране военную и гуманитарную помощь, поддерживает санкции против России.
Известно, что Дания уже предоставила Украине артиллерию, а также присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16.
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