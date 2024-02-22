Когда Украина получит первые истребители F-16 от Дании — данные правительства

В Дании анонсировали новый пакет помощи Украины

Премьер-министр Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Дания — одна из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину.

По ее словам, Копенгаген потратил 33 миллиарда датских крон на поддержку.

Дания приняла еще один пакет пособий для Украины. Дания посылает очень четкий сигнал о том, что ее поддержка Украины непреклонна, заявила она.

Фредериксен подчеркнула, что новый пакет помощи Украине будет стоить дорого.

Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет. То же касается и ряда других стран. Свобода имеет свою цену, — заявила премьер. Поделиться

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что стоимость нового пакета помощи составляет 1,7 миллиарда датских крон (около 247 млн долларов).

Он отметил, что инициатива осуществляется в сотрудничестве с другими союзниками, включая Нидерланды и Чехию. Министр также добавил, что предварительное финансирование военной поддержки выделено до 2028 года.

Снабжение F-16

Помимо этого Поульсен заявил, что первая датская партия истребителей F-16 поступит в Украину этим летом. Однако министр заявил, что не может точно сказать, когда это произойдет.

Дания является одной из стран-партнеров Украины. Она предоставила нашей стране военную и гуманитарную помощь, поддерживает санкции против России.

Известно, что Дания уже предоставила Украине артиллерию, а также присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16.