CNN узнал, когда украинские пилоты закончат обучение на F-16

Первая группа украинских пилотов, состоящая из четырех человек, закончит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года.

Что известно об обучении украинских пилотов

По данным Национальной гвардии Аризоны, первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку на истребителях F-16 к лету.

Пилоты начали подготовку в середине октября прошлого года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения продлится несколько месяцев.

По словам капитана Эрина Ханнигана, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит обучение английскому языку, которое необходимо для полетов.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение с мая по август, сказал Ханниган, хотя точные сроки зависят от хода программы.

Когда Украина получит F-16

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли получение истребителей F-16 по Украине уже в июне, отказавшись говорить о сроках. При этом отметили, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

Накануне 17 февраля премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20-ти боевых самолетов.