СМИ узнали, когда Украина сможет получить первые F-16

Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.
Что известно о сроках получения первых F-16
Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
Эти термины также подтвердил находившийся в Мюнхене другой европейский чиновник.
Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов, — отмечают авторы.
Раньше ориентировочными сроками передачи истребителей Украине называли первый квартал 2024 года.
Что известно о предоставлении F-16 для Украины
Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.
В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Также Рютте заявил, что процесс передачи истребителей идет по графику. Он подчеркнул, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.
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