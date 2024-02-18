СМИ узнали, когда Украина сможет получить первые F-16

Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

Что известно о сроках получения первых F-16

Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине, — цитирует издание министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса. Поделиться

Эти термины также подтвердил находившийся в Мюнхене другой европейский чиновник.

Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов, — отмечают авторы.

Раньше ориентировочными сроками передачи истребителей Украине называли первый квартал 2024 года.

Что известно о предоставлении F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.