СМИ узнали, когда Украина сможет получить первые F-16
Категория
Украина
Дата публикации

СМИ узнали, когда Украина сможет получить первые F-16

F-16
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Источник:  Foreign Policy

Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

Что известно о сроках получения первых F-16

Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине, — цитирует издание министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Эти термины также подтвердил находившийся в Мюнхене другой европейский чиновник.

Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов, — отмечают авторы.

Раньше ориентировочными сроками передачи истребителей Украине называли первый квартал 2024 года.

Что известно о предоставлении F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также Рютте заявил, что процесс передачи истребителей идет по графику. Он подчеркнул, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.

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