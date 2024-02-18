ЗМІ дізналися, коли Україна зможе отримати перші F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗМІ дізналися, коли Україна зможе отримати перші F-16

літак
Джерело:  Foreign Policy

Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.

Що відомо про терміни отримання перших F-16

Як повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні, - цитує видання міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.

Ці терміни також підтвердив інший європейський чиновник, який перебував у Мюнхені.

Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів, - зазначають автори.

Раніше орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал 2024 року.

Що відомо про надання F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також Рютте заявив, що процес передачі винищувачів йде за графіком. Він наголосив, що Україна отримає щонайменше 24 літаки, можливо, більше, але не менше.

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