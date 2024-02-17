Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив наявність прогресу у питанні передачі Україні винищувачів F-16.
Що відомо про успіхи у питанні передачі Україні винищувачів F-16 від Нідерландів
Рютте підкреслив, Нідерланди намагаються якомога швидше вирішити питання передачі Україні F-16 і наразі все йде за графіком.
Однак він не назвав точну кількість літаків, які Україна має отримати від Нідерландів.
За його словами, загальна кількість F-16, які Україна має отримати від Нідерландів, може перевищити 24 одиниці.
Путін не хоче миру. Метте Фредеріксен закликала посилити підтримку України
За словами прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, Україна не зможе виграти розв’язану Росією злочинну війну без відповідної допомоги сучасними озброєннями з боку західних партнерів.
Фредеріксен зазначила, що світ робить недостатньо для звільнення Україною окупованих Росією територій.
Вона підкреслила, що необхідно зрозуміти, що Росія не шукає миру і продовжує трансформувати себе в економіку воєнного часу.
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