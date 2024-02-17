Прем'єр Нідерландів Рютте озвучив гарні новини щодо F-16 для України
Категорія
Політика
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Прем'єр Нідерландів Рютте озвучив гарні новини щодо F-16 для України

Марк Рютте
Джерело:  Радіо Свобода

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив наявність прогресу у питанні передачі Україні винищувачів F-16. 

Що відомо про успіхи у питанні передачі Україні винищувачів F-16 від Нідерландів

Рютте підкреслив, Нідерланди намагаються якомога швидше вирішити питання передачі Україні F-16 і наразі все йде за графіком.

Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини, - підкреслив Рютте.

Однак він не назвав точну кількість літаків, які Україна має отримати від Нідерландів.

За його словами, загальна кількість F-16, які Україна має отримати від Нідерландів, може перевищити 24 одиниці.

Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими, - запевнив Рютте.

Путін не хоче миру. Метте Фредеріксен закликала посилити підтримку України

За словами прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, Україна не зможе виграти розв’язану Росією злочинну війну без відповідної допомоги сучасними озброєннями з боку західних партнерів.

Фредеріксен зазначила, що світ робить недостатньо для звільнення Україною окупованих Росією територій.

Ми робимо ми достатньо? Відповідь - ні. Коли ми говоримо, що "в Європі вже два роки триває війна" - це речення, якого ми не повинні були б говорити. Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо, - зазначає прем’єр-міністр Данії.

Вона підкреслила, що необхідно зрозуміти, що Росія не шукає миру і продовжує трансформувати себе в економіку воєнного часу.

Тому нам треба прискоритися. Незалежно від того, що трапиться в США, Європа має бути готова захистити себе. А щоб захистити себе, ми повинні захистити Україну, тому що Україна - це Європа. Нам більше не потрібні слова, нам потрібні рішення, - наголошує Фредеріксен.

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