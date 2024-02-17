Ми робимо ми достатньо? Відповідь - ні. Коли ми говоримо, що "в Європі вже два роки триває війна" - це речення, якого ми не повинні були б говорити. Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо, - зазначає прем’єр-міністр Данії.