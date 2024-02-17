Мы делаем достаточно? Ответ – нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года идет война" - это предложение, которого мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно, – отмечает премьер-министр Дании.