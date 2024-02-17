Премьер Нидерландов Рютте озвучил хорошие новости по F-16 для Украины
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Политика
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Премьер Нидерландов Рютте озвучил хорошие новости по F-16 для Украины

Марк Рютте
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Источник:  Радио Свобода

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил наличие прогресса в вопросе передачи Украине истребителей F-16.

Что известно об успехах в вопросе передачи Украине истребителей F-16 от Нидерландов

Рютте подчеркнул, Нидерланды пытаются как можно скорее решить вопрос передачи Украине F-16 и все идет по графику.

Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости, - подчеркнул Рютте.

Однако он не назвал точное количество самолетов, которые Украина должна получить из Нидерландов.

По его словам, общее количество F-16, которое Украина должна получить от Нидерландов, может превысить 24 единицы.

Будет 24 истребителя, возможно, больше, но – не меньше… Мы работаем вместе с датчанами и другими, – заверил Рютте.

Путин не желает мира. Мэтте Фредериксен призвала усилить поддержку Украины

По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Украина не сможет выиграть развязанную Россией преступную войну без соответствующей помощи современными вооружениями со стороны западных партнеров.

Фредериксен отметила, что мир делает недостаточно для освобождения Украиной оккупированных Россией территорий.

Мы делаем достаточно? Ответ – нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года идет война" - это предложение, которого мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно, – отмечает премьер-министр Дании.

Она подчеркнула, что необходимо понять, что Россия не ищет мира и продолжает трансформировать себя в экономику военного времени.

Поэтому нам нужно ускориться. Независимо от случившегося в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина – это Европа. Нам больше не нужны слова, нам нужны решения, – отмечает Фредериксен.

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