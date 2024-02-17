Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил наличие прогресса в вопросе передачи Украине истребителей F-16.
Что известно об успехах в вопросе передачи Украине истребителей F-16 от Нидерландов
Рютте подчеркнул, Нидерланды пытаются как можно скорее решить вопрос передачи Украине F-16 и все идет по графику.
Однако он не назвал точное количество самолетов, которые Украина должна получить из Нидерландов.
По его словам, общее количество F-16, которое Украина должна получить от Нидерландов, может превысить 24 единицы.
Путин не желает мира. Мэтте Фредериксен призвала усилить поддержку Украины
По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Украина не сможет выиграть развязанную Россией преступную войну без соответствующей помощи современными вооружениями со стороны западных партнеров.
Фредериксен отметила, что мир делает недостаточно для освобождения Украиной оккупированных Россией территорий.
Она подчеркнула, что необходимо понять, что Россия не ищет мира и продолжает трансформировать себя в экономику военного времени.
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