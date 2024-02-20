Столтенберг заявил о проблеме с передачей Украине F-16
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Столтенберг заявил о проблеме с передачей Украине F-16

Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг затруднился назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16 из-за продолжения обучения украинских пилотов.

Что Столтенберг говорит о сроках передачи истребителей F-16.

Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем более обученные и подготовленные пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии. Должны прислушиваться к военным экспертам о том, когда именно будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше. В то же время, это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами налицо в момент, когда мы предоставим этот механизм Украине, - отметил Столтенберг.

Глава НАТО также не смог сказать, будут ли ограничивать западные партнеры Украину в использовании F-16 с целью наносить удары по территории РФ.

У разных союзников – несколько разная политика на этот счет. Но вообще... это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по национальному законодательству Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право, – подчеркнул Столтенберг.

Что известно о передаче Украины F-16 от партнеров

14 февраля прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой партнеры Украины отчитывались о продвижении подготовки украинских пилотов и передаче ей западных истребителей.

По итогам заседания украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что "все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

F-16 ожидается весной, их получение в эти сроки глава миссии Украины при НАТО называла реалистичным.

Премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что истребители могут быть доставлены "по графику" и что будет не менее 24 самолетов.

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