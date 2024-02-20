Генсек НАТО Йенс Столтенберг затруднился назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16 из-за продолжения обучения украинских пилотов.
Что Столтенберг говорит о сроках передачи истребителей F-16.
Глава НАТО также не смог сказать, будут ли ограничивать западные партнеры Украину в использовании F-16 с целью наносить удары по территории РФ.
Что известно о передаче Украины F-16 от партнеров
14 февраля прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой партнеры Украины отчитывались о продвижении подготовки украинских пилотов и передаче ей западных истребителей.
По итогам заседания украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что "все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".
F-16 ожидается весной, их получение в эти сроки глава миссии Украины при НАТО называла реалистичным.
Премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что истребители могут быть доставлены "по графику" и что будет не менее 24 самолетов.
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