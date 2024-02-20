Генсек НАТО Єнс Столтенберг не зміг назвати точні терміни передачі Україні винищувачів F-16 через продовження навчання українських пілотів.
Що Столтенберг каже про терміни передачі винищувачів F-16 Україні
Глава НАТО також не зміг сказати, чи обмежуватимуть західні партнери Україну у використанні F-16 з метою завдавати ударів по території РФ.
Що відомо про передачу Україні F-16 від партнерів
14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі "Рамштайн", у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.
За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами".
F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним.
Премʼєр Нідерландів Марк Рютте говорив, що винищувачі можуть бути доставлені "за графіком" і що буде не менш як 24 літаки.
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