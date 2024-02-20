Столтенберг заявив про ділему із передачею Україні F-16
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Столтенберг заявив про ділему із передачею Україні F-16

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не зміг назвати точні терміни передачі Україні винищувачів F-16 через продовження навчання українських пілотів. 

Що Столтенберг каже про терміни передачі винищувачів F-16 Україні

Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності. Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилання й доставку F-16. Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні, - зазначив Столтенберг.

Глава НАТО також не зміг сказати, чи обмежуватимуть західні партнери Україну у використанні F-16 з метою завдавати ударів по території РФ.

У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право, - підкреслив Столтенберг.

Що відомо про передачу Україні F-16 від партнерів

14 лютого пройшла чергова зустріч у форматі "Рамштайн", у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами". 

F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. 

Премʼєр Нідерландів Марк Рютте говорив, що винищувачі можуть бути доставлені "за графіком" і що буде не менш як 24 літаки.

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