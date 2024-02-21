CNN дізнався, коли українські пілоти завершать навчання на F-16

Перша група українських пілотів, яка складається з чотирьох осіб, закінчить програму навчання на літаках F-16 вже до літа 2024 року.

Що відомо про навчання українських пілотів

За даними Національної гвардії Арізони, перші чотири українські пілоти планують завершити підготовку на винищувачах F-16 до літа.

Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців.

За словами капітана Еріна Ханнігана, представника Національної гвардії Арізони, друга група з чотирьох пілотів розпочала навчання в січні, а третя група з чотирьох пілотів в даний час проходить навчання англійської мови, яке необхідне для польотів.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання з травня по серпень, сказав Ханніган, хоча точні терміни залежать від ходу програми.

Коли Україна отримає F-16

18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.

У Повітряних силах не підтвердили і не спростували отримання винищувачів F-16 Україною вже в червні, відмовившись говорити про терміни. При цьому там зазначили, що Україна вже адаптує інфраструктуру під цей тип літака.

Напередодні, 17 лютого, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.