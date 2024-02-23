Президент Володимир Зеленський звернувся до представників Сенату США із роз'ясненнями стосовно впливу допомоги західних партнерів, зокрема, Вашингтону, на ситуацію на фронті у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.

Затримка допомоги на пряму впливає на ситуацію на фронті

Зеленський зазначив, що під час розмови із лідером демократичної більшості у Сенаті США Чаком Шумером поінформував його про ситуацію на фронті.

Президент підкреслив, що зброя, яку отримують українські військові від західних партнерів, впливає на успіхи окупаційної армії РФ у війні.

Достатність артилерії, достатність далекобійності - це ключові речі для нас, для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети Володимир Зеленський президент України

Що відомо про проблеми в українських військових через затримку допомоги з боку США

За інформацією кореспондентів Sky News, які побували на позиціях українських військових в районі Куп’янська на Харківщині, де ЗСУ продовжують відбивати атаки окупаційної армії РФ.

Журналісти видання зазначають, що російські військові злочинці концентрують в районі Куп’янська максимальну кількість резервів.

Зазначається, що це дуже складний виклик для бійців 32-ї української бригади.

Українські військові зізнаються, що наразі атаки злочинної армії у районі Куп’янська стали майже безперервними, тоді як раніше бійці фіксували не більше 2 спроб ворожих атак на день.

Вони штурмують нас, проривають оборону, щоб рухатися вперед, - зазначають військові 32-ої бригади. Поширити

Військові додають, що у відповідь на один артилерійський постріл ЗСУ російські окупанти видають по 10 пострілів.

Безпілотники дозволяють бригаді вести аеророзвідку в лісах навколо Куп'янська. Працюють також дрони-камікадзе. Натомість росіяни застосовують літаки, вертольоти, літаки, "Гради" та все інше озброєння.

Президент Володимир Зеленський відчайдушно прагне перезавантажити і переозброїти українську армію. Втім, він попередив, що "штучний дефіцит" зброї через затримку допомоги від партнерів дає Росії простір для нападу.

Військові чиновники США погоджуються з цим, наполягаючи, що ситуація може обернутися "значною перевагою" Путіна, оскільки фінансування США у розмірі 60 мільярдів доларів було зупинено прихильниками колишнього президента Дональда Трампа в Конгресі.

Поки конгресмени не можуть дійти згоди щодо погодження пакету допомоги Україні, воїни протитанкового підрозділу 32 української бригади поблизу Куп'янська намагаються привести в дію свою єдину ракетну установку. Для ремонту воїни використовували викрутки та молоток.