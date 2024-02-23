Зеленський та прем'єрка Данії підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 23 лютого підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Підписана безпекова угода між Україною та Данією

Зеленський зазначив, що документ підтверджує непохитну підтримку Данією України, зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в 2024 році.

Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування. Продовжуємо роботу над новою архітектурою безпеки для нашої держави. Дякуємо Данії за солідарність з нашим народом. Дякуємо за допомогу! Поширити

Як зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква у Facebook у 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро на 2023-2028 роки.

Що передбачає безпекова угода з Данією

За словами Жовкви, окрім звичайних положень щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – у договорі зафіксований потужний військовий блок.

Данія «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні».

Окрім того, закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення. Поширити

Раніше такі угоди підписали Велика Британія, Німеччина та Франція.