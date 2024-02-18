Данія передасть Україні всю свою артилерію
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Данія передасть Україні всю свою артилерію

Метте Фредеріксен
Джерело:  Укрінформ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен офіційно підтвердила, що її країна вирішила передати ЗСУ абсолютно всю свою  артилерію.

Україна отримає всю артилерію Данії

З такою заявою Метте Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені.

За її словами, під час дискусій на Мюнхенській безпековій конференції мало говорять про важливість Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

Прем'єр-міністерка Данії звертає увагу на те, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії

На її переконання, незалежно від того, що наразі відбувається в Штатах, Європейський Союз має нарешті взяти відповідальність за себе і свою безпеку.

Нам треба робити більше, — наголосила прем'єр-міністерка Данії.

Україна й Данія домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

26 січня офіційно стало відомо, що Україна і Данія офіційно домовились про старт перемовин щодо підписання угоди про гарантії безпеки у межах вільнюської декларації.

Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною, — заявив глава МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен.

За його словами, уже були обговорені "конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією".

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