Данія передасть Україні всю свою артилерію

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен офіційно підтвердила, що її країна вирішила передати ЗСУ абсолютно всю свою артилерію.
Україна отримає всю артилерію Данії
З такою заявою Метте Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені.
За її словами, під час дискусій на Мюнхенській безпековій конференції мало говорять про важливість Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.
Прем'єр-міністерка Данії звертає увагу на те, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.
На її переконання, незалежно від того, що наразі відбувається в Штатах, Європейський Союз має нарешті взяти відповідальність за себе і свою безпеку.
Україна й Данія домовились почати переговори про "гарантії безпеки"
26 січня офіційно стало відомо, що Україна і Данія офіційно домовились про старт перемовин щодо підписання угоди про гарантії безпеки у межах вільнюської декларації.
За його словами, уже були обговорені "конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією".
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