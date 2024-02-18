Дания передаст Украине всю свою артиллерию
Категория
Мир
Дата публикации

Дания передаст Украине всю свою артиллерию

Мэтте Фредериксен
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Источник:  Укринформ

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что ее страна решила передать ВСУ абсолютно всю свою артиллерию.

Украина получит всю артиллерию Дании

С таким заявлением Мэтте Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.

По ее словам, во время дискуссий на Мюнхенской конференции безопасности мало говорят о важности Украины тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

Премьер-министр Дании обращает внимание на то, что европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на преграду увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

Но Украина у нас просит боеприпасов и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине.

Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен

Премьер-министр Дании

По ее убеждению, независимо от того, что происходит в Штатах, Европейский Союз должен наконец-то взять ответственность за себя и свою безопасность.

Нам нужно делать больше, – подчеркнула премьер-министр Дании.

Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

26 января официально стало известно, что Украина и Дания официально договорились про старт переговоров о подписании соглашения о гарантиях безопасности в рамках вильнюсской декларации.

Конечно, я обсудил это с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и мы согласились, что теперь начнем конкретные переговоры о наших обязательствах по безопасности. И надеюсь, что в скором будущем мы согласуем двустороннее соглашение между Данией и Украиной, — заявил глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен.

По его словам, уже были обсуждены "конкретные пути, благодаря которым Дания может помочь Украине восстановить контроль над всей ее территорией".

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