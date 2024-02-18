Дания передаст Украине всю свою артиллерию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен официально подтвердила, что ее страна решила передать ВСУ абсолютно всю свою артиллерию.
Украина получит всю артиллерию Дании
С таким заявлением Мэтте Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.
По ее словам, во время дискуссий на Мюнхенской конференции безопасности мало говорят о важности Украины тех вооружений, которые ей нужны сейчас.
Премьер-министр Дании обращает внимание на то, что европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на преграду увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.
По ее убеждению, независимо от того, что происходит в Штатах, Европейский Союз должен наконец-то взять ответственность за себя и свою безопасность.
Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"
26 января официально стало известно, что Украина и Дания официально договорились про старт переговоров о подписании соглашения о гарантиях безопасности в рамках вильнюсской декларации.
По его словам, уже были обсуждены "конкретные пути, благодаря которым Дания может помочь Украине восстановить контроль над всей ее территорией".
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