1 млрд евро. Дания предоставит Украине новый пакет помощи
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1 млрд евро. Дания предоставит Украине новый пакет помощи

Оружие
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Источник:  Sky News

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 13 декабря обнародовала сумму еще одной помощи Украине. Завтра глава Кабинета министров представит парламенту данное предложение.

Дания поддержит Украину на 1 млрд евро

Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 млрд евро.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Sky News.

Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции в Осло.

Чиновница отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президентом Украины Владимиром Зеленским в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.

Какую помощь Украина получит от Дании

Правительство Дании 26 октября официально заявило о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи в размере 3,7 млрд датских крон, или около 520 млн дол.

Его удалось сформировать после встречи министров обороны Дании и Украины.

В этом пакете будут:

  • танки Т-72ЭА, БМП-2;

  • артиллерийские боеприпасы;

  • беспилотники;

  • стрелковое оружие;

  • бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

По мнению властей Дании, это оборудование и боеприпасы будут иметь решающее значение для ВСУ непосредственно на поле боя.

Глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен обратил внимание на то, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Сегодняшняя помощь подтверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. Это также посылает важный сигнал как Украине, так и России, что мы не теряем внимания, даже несмотря на то, что значительная часть внимания мира в эти дни прикована к Израилю и Палестине, – сказал он.

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