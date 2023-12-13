1 млрд евро. Дания предоставит Украине новый пакет помощи

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 13 декабря обнародовала сумму еще одной помощи Украине. Завтра глава Кабинета министров представит парламенту данное предложение.
Дания поддержит Украину на 1 млрд евро
Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 млрд евро.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Sky News.
Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции в Осло.
Чиновница отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.
Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президентом Украины Владимиром Зеленским в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.
Какую помощь Украина получит от Дании
Правительство Дании 26 октября официально заявило о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи в размере 3,7 млрд датских крон, или около 520 млн дол.
Его удалось сформировать после встречи министров обороны Дании и Украины.
В этом пакете будут:
танки Т-72ЭА, БМП-2;
артиллерийские боеприпасы;
беспилотники;
стрелковое оружие;
бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
По мнению властей Дании, это оборудование и боеприпасы будут иметь решающее значение для ВСУ непосредственно на поле боя.
Глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен обратил внимание на то, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
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