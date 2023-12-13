1 млрд евро. Дания предоставит Украине новый пакет помощи

Дания поддержит Украину на 1 млрд евро

Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 млрд евро.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Sky News.

Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции в Осло.

Чиновница отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президентом Украины Владимиром Зеленским в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.

Какую помощь Украина получит от Дании

Правительство Дании 26 октября официально заявило о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи в размере 3,7 млрд датских крон, или около 520 млн дол.

Его удалось сформировать после встречи министров обороны Дании и Украины.

В этом пакете будут:

танки Т-72ЭА, БМП-2;

артиллерийские боеприпасы;

беспилотники;

стрелковое оружие;

бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

По мнению властей Дании, это оборудование и боеприпасы будут иметь решающее значение для ВСУ непосредственно на поле боя.

Глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен обратил внимание на то, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.