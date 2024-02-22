Данія уклала угоду про гарантії безпеки України на наступні 10 років. Вона стала першою зі скандинавських країн та четвертою з союзників України, які це зробили.
Данія підписала угоду про безпекові зобов'язання перед Україною
Уряд Данії повідомляє, що країни уклали десятирічну угоду щодо зобов’язань у сфері безпеки.
Зобов’язання Данії щодо безпеки ґрунтуються на сильній позиції Данії щодо бойових літаків F-16, реконструкції Миколаєва та реформаторської роботи в Україні.
Нові зобов’язання щодо безпеки будуть підтримані Данським фондом для України, який наразі фінансується до 2028 року. Наразі фонд для України становить 69,1 мільярда датських крон (10,2 мільярда доларів).
Згідно з угодою, Данія сприятиме підтримці здатності України захищатися від вторгнення РФ.
У довгостроковій перспективі співпраця у сфері безпеки допоможе стримувати майбутні російські атаки, серед іншого, зміцнюючи стійкість українського суспільства.
Україна, зі свого боку, зобов’язується впроваджувати необхідні реформи, які сприяють демократії, боротьбі з корупцією та демократичному контролю над збройними силами.
Угоди про гарантії безпеки Україні: що відомо
Зобов’язання щодо безпеки перед Україною — це ініціатива країн G7: Канади, Франції, Італії, Японії, Великої Британії, Німеччини та США.
Наразі ініціативу підтримують загалом 32 країни та ЄС.
Україна вже підписала відповідні угоди з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Планується укладення угоди з Нідерландами.
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