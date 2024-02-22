Данія та Україна уклали угоду про гарантії безпеки на 10 років
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Данія та Україна уклали угоду про гарантії безпеки на 10 років

Уряд Данії
Данія

Данія уклала угоду про гарантії безпеки України на наступні 10 років. Вона стала першою зі скандинавських країн та четвертою з союзників України, які це зробили.

Данія підписала угоду про безпекові зобов'язання перед Україною

Уряд Данії повідомляє, що країни уклали десятирічну угоду щодо зобов’язань у сфері безпеки.

Зобов’язання Данії щодо безпеки ґрунтуються на сильній позиції Данії щодо бойових літаків F-16, реконструкції Миколаєва та реформаторської роботи в Україні.

Нові зобов’язання щодо безпеки будуть підтримані Данським фондом для України, який наразі фінансується до 2028 року. Наразі фонд для України становить 69,1 мільярда датських крон (10,2 мільярда доларів).

Згідно з угодою, Данія сприятиме підтримці здатності України захищатися від вторгнення РФ.

Обіцянка щодо безпеки стосується, серед іншого, продовження пожертвування військового обладнання та навчання, але воно також передбачає набагато тіснішу співпрацю між Данією та Україною, яка, у кібербезпеці та розвідці, — зазначив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

У довгостроковій перспективі співпраця у сфері безпеки допоможе стримувати майбутні російські атаки, серед іншого, зміцнюючи стійкість українського суспільства.

Україна, зі свого боку, зобов’язується впроваджувати необхідні реформи, які сприяють демократії, боротьбі з корупцією та демократичному контролю над збройними силами.

Угоди про гарантії безпеки Україні: що відомо

Зобов’язання щодо безпеки перед Україною — це ініціатива країн G7: Канади, Франції, Італії, Японії, Великої Британії, Німеччини та США.

Наразі ініціативу підтримують загалом 32 країни та ЄС.

Україна вже підписала відповідні угоди з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Планується укладення угоди з Нідерландами.

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