Дания заключила соглашение о гарантиях безопасности Украины на следующие 10 лет. Она стала первой из скандинавских стран и четвертой из союзников Украины, которые это сделали.

Дания подписала соглашение о обязательствах безопасности перед Украиной

Правительство Дании сообщает, что страны заключили десятилетнее соглашение об обязательствах в сфере безопасности.

Обязательства Дании по безопасности основываются на сильной позиции Дании по боевым самолетам F-16, реконструкции Николаева и реформаторской работе в Украине.

Новые обязательства по безопасности будут поддержаны Датским фондом для Украины, который в настоящее время финансируется до 2028 года. В настоящее время фонд для Украины составляет 69,1 миллиарда датских крон (10,2 миллиарда долларов).

Согласно соглашению Дания будет способствовать поддержке способности Украины защищаться от вторжения РФ.

Обещание по безопасности касается, среди прочего, продолжения пожертвования военного оборудования и обучения, но оно также предполагает более тесное сотрудничество между Данией и Украиной, которое, в кибербезопасности и разведке, — отметил министр обороны Троэлс Лунд Поульсен. Поделиться

В долгосрочной перспективе сотрудничество в сфере безопасности поможет сдерживать будущие российские атаки, среди прочего укрепляя устойчивость украинского общества.

Украина, со своей стороны, обязуется внедрять необходимые реформы, способствующие демократии, борьбе с коррупцией и демократическому контролю над вооруженными силами.

Соглашения о гарантиях безопасности Украины: что известно

Обязательства безопасности перед Украиной — это инициатива стран G7: Канады, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Германии и США.

В настоящее время инициативу поддерживают всего 32 страны и ЕС.

Украина уже подписала соответствующие соглашения с Германией, Францией и Великобританией. Планируется заключение соглашения с Нидерландами.