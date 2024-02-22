Дания заключила соглашение о гарантиях безопасности Украины на следующие 10 лет. Она стала первой из скандинавских стран и четвертой из союзников Украины, которые это сделали.
Дания подписала соглашение о обязательствах безопасности перед Украиной
Правительство Дании сообщает, что страны заключили десятилетнее соглашение об обязательствах в сфере безопасности.
Обязательства Дании по безопасности основываются на сильной позиции Дании по боевым самолетам F-16, реконструкции Николаева и реформаторской работе в Украине.
Новые обязательства по безопасности будут поддержаны Датским фондом для Украины, который в настоящее время финансируется до 2028 года. В настоящее время фонд для Украины составляет 69,1 миллиарда датских крон (10,2 миллиарда долларов).
Согласно соглашению Дания будет способствовать поддержке способности Украины защищаться от вторжения РФ.
В долгосрочной перспективе сотрудничество в сфере безопасности поможет сдерживать будущие российские атаки, среди прочего укрепляя устойчивость украинского общества.
Украина, со своей стороны, обязуется внедрять необходимые реформы, способствующие демократии, борьбе с коррупцией и демократическому контролю над вооруженными силами.
Соглашения о гарантиях безопасности Украины: что известно
Обязательства безопасности перед Украиной — это инициатива стран G7: Канады, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Германии и США.
В настоящее время инициативу поддерживают всего 32 страны и ЕС.
Украина уже подписала соответствующие соглашения с Германией, Францией и Великобританией. Планируется заключение соглашения с Нидерландами.
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