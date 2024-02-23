Зеленский и премьерка Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен 23 февраля подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.
Подписано соглашение на счет безопасности между Украиной и Данией
Зеленский отметил, что документ подтверждает непоколебимую поддержку Данией Украины, в частности, на сумму не менее 1,8 млрд евро в 2024 году.
Как отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в Facebook в 2024 году военная помощь от Дании будет составлять не менее 1,8 миллиарда евро. В то же время, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 миллиарда евро на 2023-2028 годы.
Что предусматривает безопасное соглашение с Данией
По словам Жовквы, кроме обычных положений относительно четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности — в договоре зафиксирован мощный военный блок.
Дания «будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16, в частности, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внося в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине».
Ранее подобные соглашения подписали Великобритания, Германия и Франция.
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