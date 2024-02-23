Зеленский и премьерка Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен 23 февраля подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.

Подписано соглашение на счет безопасности между Украиной и Данией

Зеленский отметил, что документ подтверждает непоколебимую поддержку Данией Украины, в частности, на сумму не менее 1,8 млрд евро в 2024 году.

Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию: предоставление истребителей, боеприпасов, тренажеров, обучение, обслуживание. Продолжаем работу над новой архитектурой безопасности нашего государства. Спасибо Дании за солидарность с нашим народом. Спасибо за помощь! Поделиться

Как отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в Facebook в 2024 году военная помощь от Дании будет составлять не менее 1,8 миллиарда евро. В то же время, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 миллиарда евро на 2023-2028 годы.

Что предусматривает безопасное соглашение с Данией

По словам Жовквы, кроме обычных положений относительно четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности — в договоре зафиксирован мощный военный блок.

Дания «будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16, в частности, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внося в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине».

Кроме того, закрепили поддержку развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения. Поделиться

Ранее подобные соглашения подписали Великобритания, Германия и Франция.