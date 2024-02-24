Зеленский оценил угрозу оккупации россиянами Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оборонная линия украинской защиты в Харьковской области очень хорошая.

Есть ли угроза оккупации россиянами Купянска

Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мелони и Канады Джастином Трюдо, что оборонная линия украинской защиты в Харьковской области очень неплохая.

В частности, бельгийский журналист от имени городского головы Купянска спросил Зеленского, соглашается ли тот с мнением мэра, что Запад должен перестать обещать, а срочно предоставлять оружие сейчас, пока не слишком поздно.

Соглашаюсь ли я? Конечно, всем понятно, что та оборонная поддержка, которая нам оказывается — важно, чтобы она приходила вовремя. Бывают задержки, — сказал Зеленский. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что помощь нужна как Купянскому, так и в целом Харьковскому региону.

Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень неплохая. Благодаря нашим людям, но благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом нужно не забывать. Конечно, каждый день уносит людей, и поэтому нервозность и такое настроение месседжей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарны за то, что мы не в одиночку против такого врага. И надо об этом тоже не забывать. Владимир Зеленский Владимир Зеленский Президент Украины

Россияне пытаются воспользоваться моментом слабости ВСУ на поле боя

Команда американского Института изучения войны пришла к выводу, что по состоянию на 19 февраля армия РФ проводит не менее 3 наступательных операций:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области.

По словам экспертов, на решение россиян продвинуться вперед очень повлияла существенная задержка с оказанием западной помощи в сфере безопасности.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об артиллерийских боеприпасах и критически важных системах ПВО.

Именно нехватка этого вооружения заставила украинских воинов выйти из Авдеевки.