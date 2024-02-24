Зеленский оценил угрозу оккупации россиянами Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оборонная линия украинской защиты в Харьковской области очень хорошая.
Есть ли угроза оккупации россиянами Купянска
Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мелони и Канады Джастином Трюдо, что оборонная линия украинской защиты в Харьковской области очень неплохая.
В частности, бельгийский журналист от имени городского головы Купянска спросил Зеленского, соглашается ли тот с мнением мэра, что Запад должен перестать обещать, а срочно предоставлять оружие сейчас, пока не слишком поздно.
Глава государства подчеркнул, что помощь нужна как Купянскому, так и в целом Харьковскому региону.
Россияне пытаются воспользоваться моментом слабости ВСУ на поле боя
Команда американского Института изучения войны пришла к выводу, что по состоянию на 19 февраля армия РФ проводит не менее 3 наступательных операций:
вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана;
в Авдеевке и вокруг нее;
вблизи Роботино на западе Запорожской области.
По словам экспертов, на решение россиян продвинуться вперед очень повлияла существенная задержка с оказанием западной помощи в сфере безопасности.
Что важно понимать, прежде всего речь идет об артиллерийских боеприпасах и критически важных системах ПВО.
Именно нехватка этого вооружения заставила украинских воинов выйти из Авдеевки.
Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.
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