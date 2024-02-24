Зеленський оцінив загрозу окупації росіянами Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана.

Чи є загроза окупації росіянами Куп'янська

Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана.

Зокрема, бельгійський журналіст від імені міського голови Куп'янська запитав у Зеленського, чи погоджується той з думкою мера, що Захід має перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, поки не занадто пізно.

Чи я погоджуюсь? Авжеж усім зрозуміло, що та оборонна підтримка, яка нам надається — важливо, аби вона приходила вчасно. Бувають затримки, — сказав Зеленський. Поширити

Глава держави наголосив, що допомога потрібна як Куп'янську, так й у цілому Харківському регіону.

Але я хочу вам сказати і нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати.Володимир Зеленський Володимир Зеленський Президент України

Росіяни намагаються скористатися моментом слабкості ЗСУ на полі бою

Команда американського Інституту вивчення війни дійшла висновку, що станом на 19 лютого армія РФ проводить щонайменше 3 наступальні операції:

вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману; в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За словами експертів, на рішення росіян просунутися вперед дуже виплинула суттєва затримка з наданням західної допомоги у сфері безпеки.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про артилерійські боєприпаси та критично важливі системи ППО.

Саме брак цього озброєння змусив українських воїнів вийти з Авдіївки.