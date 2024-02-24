Зеленський оцінив загрозу окупації росіянами Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана.
Чи є загроза окупації росіянами Куп'янська
Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана.
Зокрема, бельгійський журналіст від імені міського голови Куп'янська запитав у Зеленського, чи погоджується той з думкою мера, що Захід має перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, поки не занадто пізно.
Глава держави наголосив, що допомога потрібна як Куп'янську, так й у цілому Харківському регіону.
Росіяни намагаються скористатися моментом слабкості ЗСУ на полі бою
Команда американського Інституту вивчення війни дійшла висновку, що станом на 19 лютого армія РФ проводить щонайменше 3 наступальні операції:
вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;
в Авдіївці та навколо неї;
поблизу Роботиного на заході Запорізької області.
За словами експертів, на рішення росіян просунутися вперед дуже виплинула суттєва затримка з наданням західної допомоги у сфері безпеки.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про артилерійські боєприпаси та критично важливі системи ППО.
Саме брак цього озброєння змусив українських воїнів вийти з Авдіївки.
Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією.
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