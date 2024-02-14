За словами речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, незабаром російські окупанти відчують наслідки поїздки головкома ЗСУ Олександра Сирського на позиції Сил оборони в районі Авдіївки та Куп'янська.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Євлаш підкреслив, що російські окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій в районі Авдіївки на Донеччині та Куп’янська.
При цьому, за його словами командування злочинної російської армії змушене підтягувати резерви, оскільки українські військові завдають окупантам численних втрат.
Євлаш додав, що серед ворожих втрат також система ППО "Стріла-10", танки, бойові машини піхоти, гармати та міномети, окопні установки радіоелектронної боротьби, станції відеоспостереження, три склади з боєприпасами та ще 17 укриттів.
Чи зможуть ЗСУ продовжувати оборону Авдіївки
За словами аналітика порталу Defense Express Івана Киричевського у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, знищення колони бронетехники злочинної армії РФ в районі Авдіївки свідчить про наявність в ЗСУ резервів на цьому напрямку.
Коментуючи епізод про знищиння колони, яка мала йти на підкріплення окупантам біля Авдіївки, він зазначив, що "з бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати".
На його переконання, ситуація в районі Авдіївки для українських військових не така критична, як про це повідомляє низка інформаційних джерел.
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