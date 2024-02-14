Армію РФ очікує неприємний сюрприз в районі Авдіївки та Куп'янська — ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армію РФ очікує неприємний сюрприз в районі Авдіївки та Куп'янська — ОСУВ "Хортиця"

Бронетехніка ЗСУ
Джерело:  24 канал

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, незабаром російські окупанти відчують наслідки поїздки головкома ЗСУ Олександра Сирського на позиції Сил оборони в районі Авдіївки та Куп'янська. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Уже почалася інтенсивна робота. Головнокомандувач приїхав на ділянку фронту, де він і раніше був командувачем ОСУВ. Цей візит позитивно вплине на Збройні Сили України, Сили оборони та негативно позначиться на противнику, - запевнив речник ОСУВ “Хортиця”.

Євлаш підкреслив, що російські окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій в районі Авдіївки на Донеччині та Куп’янська.

При цьому, за його словами командування злочинної російської армії змушене підтягувати резерви, оскільки українські військові завдають окупантам численних втрат.

Силу-силенну різної техніки за минулу добу "налущили" наші захисники. 224 окупанти – особовий склад – було вбито та поранено. 128 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких 78 різних типів безпілотних літальних апаратів, - зазначає Євлаш.

Євлаш додав, що серед ворожих втрат також система ППО "Стріла-10", танки, бойові машини піхоти, гармати та міномети, окопні установки радіоелектронної боротьби, станції відеоспостереження, три склади з боєприпасами та ще 17 укриттів.

Дуже ефективно відпрацювали наші хлопці. Але це й свідчить про те, що ворог зараз активізував використання важкої техніки та вдається до посилення своїх дій вздовж усієї лінії зіткнення на Лимано-Куп'янському напрямку, - зазначає речник ОСУВ “Хортиця”.

Чи зможуть ЗСУ продовжувати оборону Авдіївки

За словами аналітика порталу Defense Express Івана Киричевського у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, знищення колони бронетехники злочинної армії РФ в районі Авдіївки свідчить про наявність в ЗСУ резервів на цьому напрямку.

Коментуючи епізод про знищиння колони, яка мала йти на підкріплення окупантам біля Авдіївки, він зазначив, що "з бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати".

Оскільки до цього ми могли зустріти в західних джерелах те, що на Авдіївському напрямку в нас дуже великий дефіцит боєприпасів і немає чим утримувати лінію оборони. Також й те, що наші бригади, які туди перекидали для підкріплення, є ледь не останнім резервом, який в нас є, - зазначає аналітик.

На його переконання, ситуація в районі Авдіївки для українських військових не така критична, як про це повідомляє низка інформаційних джерел.

Сама здатність наших військ провести глибинну розвідку для виявлення перекидання ворожих резервів і потім знищити їх, виглядала б малоймовірною. Втім, нашим військам вдалось це зробити. Відповідно, можемо обережно припускати, що певні резерви для оборони Авдіївки у нас є. Звісно, це не ті резерви, які можна витрачати нескінченно, але ситуація зараз виглядає дещо краще, ніж про неї заведено говорити, - наголосив Киричевський.

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