Армию РФ ожидает неприятный сюрприз в районе Авдеевки и Купянска - ОСУВ "Хортица"

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, вскоре российские оккупанты ощутят последствия поездки главкома ВСУ Александра Сырского на позиции Сил обороны в районе Авдеевки и Купянска.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Уже началась интенсивная работа. Главнокомандующий приехал на участок фронта, где он по-прежнему был командующим ОСУВ. Этот визит положительно повлияет на Вооруженные Силы Украины, Силы обороны и негативно отразится на противнике, - заверил спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Евлаш подчеркнул, что российские оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий в районе Авдеевки Донецкой и Купянска.

При этом, по его словам, командование преступной российской армии вынуждено подтягивать резервы, поскольку украинские военные наносят оккупантам многочисленные потери.

Множество разной техники за минувшие сутки "налущили" наши защитники. 224 кафира – личный состав – были убиты и ранены. 128 единиц вооружения и военной техники, среди которых 78 разных типов беспилотных летательных аппаратов, отмечает Евлаш. Поделиться

Евлаш добавил, что среди вражеских потерь также система ПВО "Стрела-10", танки, боевые машины пехоты, пушки и минометы, окопные установки радиоэлектронной борьбы, станции видеонаблюдения, три склада с боеприпасами и еще 17 укрытий.

Очень эффективно отработали наши ребята. Но это и свидетельствует о том, что враг сейчас активизировал использование тяжелой техники и прибегает к усилению своих действий вдоль всей линии столкновения на Лимано-Купянском направлении, отмечает спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Смогут ли ВСУ продолжать оборону Авдеевки

По словам аналитика портала Defense Express Ивана Киричевского в комментарии журналистам канала "Эспрессо", уничтожение колонны бронетехники преступной армии РФ в районе Авдеевки свидетельствует о наличии в ВСУ резервов по этому направлению.

Комментируя эпизод об уничтожении колонны, которая должна была идти на подкрепление оккупантам возле Авдеевки, он отметил, что "с боевой успеваемостью наших войск там гораздо лучше, чем обычно принято комментировать".

Поскольку до этого мы могли встретить в западных источниках то, что на Авдеевском направлении у нас очень большой дефицит боеприпасов, и нечем удерживать линию обороны. Также и то, что наши бригады, которые туда перебрасывали для подкрепления, едва ли не последний резерв, который у нас есть, - отмечает аналитик. Поделиться

По его убеждению, ситуация в районе Авдеевки для украинских военных не так критична, как об этом сообщает ряд информационных источников.