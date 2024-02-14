Армию РФ ожидает неприятный сюрприз в районе Авдеевки и Купянска - ОСУВ "Хортица"

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, вскоре российские оккупанты ощутят последствия поездки главкома ВСУ Александра Сырского на позиции Сил обороны в районе Авдеевки и Купянска.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Евлаш подчеркнул, что российские оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий в районе Авдеевки Донецкой и Купянска.
При этом, по его словам, командование преступной российской армии вынуждено подтягивать резервы, поскольку украинские военные наносят оккупантам многочисленные потери.
Евлаш добавил, что среди вражеских потерь также система ПВО "Стрела-10", танки, боевые машины пехоты, пушки и минометы, окопные установки радиоэлектронной борьбы, станции видеонаблюдения, три склада с боеприпасами и еще 17 укрытий.
Смогут ли ВСУ продолжать оборону Авдеевки
По словам аналитика портала Defense Express Ивана Киричевского в комментарии журналистам канала "Эспрессо", уничтожение колонны бронетехники преступной армии РФ в районе Авдеевки свидетельствует о наличии в ВСУ резервов по этому направлению.
Комментируя эпизод об уничтожении колонны, которая должна была идти на подкрепление оккупантам возле Авдеевки, он отметил, что "с боевой успеваемостью наших войск там гораздо лучше, чем обычно принято комментировать".
По его убеждению, ситуация в районе Авдеевки для украинских военных не так критична, как об этом сообщает ряд информационных источников.
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