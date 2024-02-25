Очільник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що успіхами в Криму його команда завдячує мешканцям півострова. Окрім того, він натякнув на майбутню долю Кримського мосту.

Буданов заявив, що Україна ніколи не відмовиться від Криму

Шеф української розвідки нагадує про те, що війна Росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять ― з окупації українського Криму.

Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії. Для успішної оборони та контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові Крим. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

Він також звернув увагу на те, що поставлені завдання були виконані, адже Росія:

втратила чверть своїх кораблів; змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувала свою авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

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За словами глави ГУР МО, мешканці Криму завжди допомагали українським розвідникам організовувати та проводити важливі операції на півострові.

Що важливо розуміти, вони не лише посилили опір російським загарбникам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію Україні.