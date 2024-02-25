Нові сюрпризи. Буданов виступив з заявою про Кримський міст — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нові сюрпризи. Буданов виступив з заявою про Кримський міст — відео

ГУР
Кирило Буданов

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що успіхами в Криму його команда завдячує мешканцям півострова. Окрім того, він натякнув на майбутню долю Кримського мосту.

Буданов заявив, що Україна ніколи не відмовиться від Криму

Шеф української розвідки нагадує про те, що війна Росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять ― з окупації українського Криму.

 Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії. Для успішної оборони та контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові Крим.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МО України

 Він також звернув увагу на те, що поставлені завдання були виконані, адже Росія:

  1. втратила чверть своїх кораблів;

  2. змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу,

  3. передислоковувала свою авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

 

Буданов пообіцяв росіянам “нові сюрпризи” у Криму

За словами глави ГУР МО, мешканці Криму завжди допомагали українським розвідникам організовувати та проводити важливі операції на півострові.

Що важливо розуміти, вони не лише посилили опір російським загарбникам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію Україні.

 Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим «кримським» мостом, — заявив Кирило Буданов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Гостомель. ГУР розкрило невідомі деталі боїв за стратегічний аеродром
ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Росії. ГУР поділилося важливими новинами
Андрій Юсов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР спростували новий фейк Росії про Придністров'я — відео
Андрій Юсов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?