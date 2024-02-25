Мобілізація в Росії. ГУР поділилося важливими новинами

Як повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов, у РФ триває рекрутингова компанія, попри це, план мобілізаційних заходів наразі суттєво відстає від графіка.
У Путіна виникли нові проблеми з мобілізацією
На переконання українських розвідників, офіційній Москві буде важко уникнути додаткових мобілізаційних заходів.
Як вважає команда Кирила Буданова, уже незабаром команда Путіна буде змушена обирати між загрозою внутрішньої дестабілізації та репресіями.
Що важливо знати про мобілізацію в Росії
Згідно з даними українських розвідників, країна-агресорка щомісяця мобілізує близько 30 тис. осіб.
Таким чином Кремль не лише поповнює російські окупаційні війська, а й формує резервні полки.
У ГУР звертають увагу на те, що мобілізацію у Росії не можна назвати прихованою. Проте вона не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року.
Генерал Микола Маломуж, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України вважає, що якщо після виборів в РФ Путін розпочне масову мобілізацію, то це стане величезним дестабілізуючим фактором для російського суспільства.
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