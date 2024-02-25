Мобілізація в Росії. ГУР поділилося важливими новинами
Категорія
Світ
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Мобілізація в Росії. ГУР поділилося важливими новинами

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов, у РФ триває рекрутингова компанія, попри це, план мобілізаційних заходів наразі суттєво відстає від графіка.

У Путіна виникли нові проблеми з мобілізацією

Рекрутингова кампанія триває. Попри те, що там обіцяють і кошти, і багато інших "плюшок". В цілому через так звані "вибори" і також через організаційні проблеми, їхній план мобілізаційних заходів та рекрутингу на рік вже відстає значно від графіку.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО України

На переконання українських розвідників, офіційній Москві буде важко уникнути додаткових мобілізаційних заходів.

Без нової хвилі публічної мобілізації, вже після так званих "виборів" Путіна, російському режиму і Кремлю буде важко обійтися, — зазначив Андрій Юсов.

Як вважає команда Кирила Буданова, уже незабаром команда Путіна буде змушена обирати між загрозою внутрішньої дестабілізації та репресіями.

Приблизно так. Далі вони будуть вибирати: або страх дестабілізації всередині, або подальші репресивні заходи на території РФ, — додав офіційний представник ГУР.

Що важливо знати про мобілізацію в Росії

Згідно з даними українських розвідників, країна-агресорка щомісяця мобілізує близько 30 тис. осіб.

Таким чином Кремль не лише поповнює російські окупаційні війська, а й формує резервні полки.

У ГУР звертають увагу на те, що мобілізацію у Росії не можна назвати прихованою. Проте вона не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року.

Генерал Микола Маломуж, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України вважає, що якщо після виборів в РФ Путін розпочне масову мобілізацію, то це стане величезним дестабілізуючим фактором для російського суспільства.

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