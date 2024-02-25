Мобилизация в России. ГУР поделилось важными новостями

Как сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, в РФ продолжается рекрутинговая компания, несмотря на это, план мобилизационных мероприятий существенно отстает от графика.
У Путина возникли новые проблемы с мобилизацией
По мнению украинских разведчиков, официальной Москве будет трудно избежать дополнительных мобилизационных мер.
Как считает команда Кирилла Буданова, уже скоро команда Путина будет вынуждена выбирать между угрозой внутренней дестабилизации и репрессиями.
Что важно знать о мобилизации в России
Согласно данным украинских разведчиков, страна-агрессорка ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человек.
Таким образом, Кремль не только пополняет российские оккупационные войска, но и формирует резервные полки.
В ГУР обращают внимание на то, что мобилизацию в России нельзя назвать скрытой. Тем не менее, она не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года.
Генерал Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины считает, что если после выборов в РФ Путин приступит к массовой мобилизации, то это станет огромным дестабилизирующим фактором для российского общества.
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