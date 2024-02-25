Мобилизация в России. ГУР поделилось важными новостями

Как сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, в РФ продолжается рекрутинговая компания, несмотря на это, план мобилизационных мероприятий существенно отстает от графика.

У Путина возникли новые проблемы с мобилизацией

Рекрутинговая кампания продолжается. Несмотря на то, что там обещают и средства, и многие другие "плюшки". В целом из-за так называемых "выборов" и также из-за организационных проблем, их план мобилизационных мероприятий и рекрутинга на год уже отстает значительно от графика. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

По мнению украинских разведчиков, официальной Москве будет трудно избежать дополнительных мобилизационных мер.

Без новой волны публичной мобилизации уже после так называемых "выборов" Путина российскому режиму и Кремлю будет трудно обойтись, - отметил Андрей Юсов. Поделиться

Как считает команда Кирилла Буданова, уже скоро команда Путина будет вынуждена выбирать между угрозой внутренней дестабилизации и репрессиями.

Приблизительно так. Дальше они будут выбирать: либо страх дестабилизации внутри, либо последующие репрессивные меры на территории РФ, – добавил официальный представитель ГУР. Поделиться

Что важно знать о мобилизации в России

Согласно данным украинских разведчиков, страна-агрессорка ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человек.

Таким образом, Кремль не только пополняет российские оккупационные войска, но и формирует резервные полки.

В ГУР обращают внимание на то, что мобилизацию в России нельзя назвать скрытой. Тем не менее, она не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года.