У ГУР спростували новий фейк Росії про Придністров'я — відео

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, інформація про те, що «ПМР» проситиметься до складу РФ, не відповідає дійсності. Про це він заявив у коментарі кореспонденту online.ua під час Форуму «Україна. Рік 2024».
Юсов спростував фейк про намір Придністров'я приєднатися до РФ
Як уже згадувалося раніше, нещодавно з’явилася інформація про те, що 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді нібито мають намір звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу РФ.
Аналітики оцінили ризик вторгнення в Україну росіян з Придністров'я
Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що ті російські сили, яке наразі знаходиться у “ПМР”, не планують розпочати вторгнення в Україну.
Іноземні експерти не фіксують жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні.
Окрім того, команда ISW наголошує, що це угруповання не здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.
Однак, на думку американських аналітиків, окупаційне керівництво “ПМР” все-таки може закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій.
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