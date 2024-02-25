У ГУР спростували новий фейк Росії про Придністров'я — відео

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, інформація про те, що «ПМР» проситиметься до складу РФ, не відповідає дійсності. Про це він заявив у коментарі кореспонденту online.ua під час Форуму «Україна. Рік 2024».

Юсов спростував фейк про намір Придністров'я приєднатися до РФ

Це ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізувати ситуацію в регіоні. Мовиться як про Молдову, так і про Україну. За наявною у нас інформацією, ухвалення подібних рішень невизнаним Придністров'ям не планується. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Як уже згадувалося раніше, нещодавно з’явилася інформація про те, що 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді нібито мають намір звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу РФ.

Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні, — наголошує пресслужба ГУР. Поширити

Аналітики оцінили ризик вторгнення в Україну росіян з Придністров'я

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що ті російські сили, яке наразі знаходиться у “ПМР”, не планують розпочати вторгнення в Україну.

Іноземні експерти не фіксують жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні.

Окрім того, команда ISW наголошує, що це угруповання не здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.