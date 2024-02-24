На переконання американських аналітиків, угруповання військ РФ, яке наразі знаходиться у “ПМР”, не планує розпочати вторгнення в Україну.

Солдати РФ у Придністров'ї не становить для України військової загрози

Нещодавно з’явилася інформація про те, що окупаційна влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.

Попри це, українські офіційні особи запевняють, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території “ПМР”, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою.

Як вважає речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, Кремль просто намагається "розхитати" інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

Окрім того, представник ГУР МО України Андрій Юсов нещодавно повідомив, що дані про те, що “влада” Придністров'я закликатиме до російської анексії, є "непідтвердженими".

Росія поки не готується до вторгнення в Україну з “ПМР”

За словами представників американського Інституту вивчення війни, вони наразі не фіксують жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні.

Окрім того, команда ISW дійшла висновку, що це угруповання не здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.