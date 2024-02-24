По убеждению американских аналитиков, группировка войск РФ, которая сейчас находится в “ПМР”, не планирует начинать вторжение в Украину.

Солдаты РФ в Приднестровье не представляют для Украины военной угрозы

Недавно появилась информация о том, что оккупационные власти Приднестровья могут призвать или организовать референдум о присоединении к России 28 февраля.

Несмотря на это, украинские официальные лица уверяют, что вероятность наземного нападения России на Украину с территории “ПМР”, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, низкая.

Как считает спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, Кремль просто пытается "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение.

Кроме того, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов недавно сообщил, что данные о том, что "власть" Приднестровья будет призывать к российской аннексии, "неподтверждены".

Россия пока не готовится к вторжению в Украину из “ПМР”

По словам представителей американского Института изучения войны, они пока не фиксируют никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине.

Кроме того, команда ISW пришла к выводу, что эта группировка не способна начать полноценную наземную операцию против Украины.