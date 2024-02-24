По убеждению американских аналитиков, группировка войск РФ, которая сейчас находится в “ПМР”, не планирует начинать вторжение в Украину.
Солдаты РФ в Приднестровье не представляют для Украины военной угрозы
Недавно появилась информация о том, что оккупационные власти Приднестровья могут призвать или организовать референдум о присоединении к России 28 февраля.
Несмотря на это, украинские официальные лица уверяют, что вероятность наземного нападения России на Украину с территории “ПМР”, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, низкая.
Как считает спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, Кремль просто пытается "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение.
Кроме того, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов недавно сообщил, что данные о том, что "власть" Приднестровья будет призывать к российской аннексии, "неподтверждены".
Россия пока не готовится к вторжению в Украину из “ПМР”
По словам представителей американского Института изучения войны, они пока не фиксируют никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине.
Кроме того, команда ISW пришла к выводу, что эта группировка не способна начать полноценную наземную операцию против Украины.
Тем не менее американские аналитики обнародовали предупредительный прогноз 22 февраля и предупредили, что официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России для поддержки российских гибридных операций, направленных на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы. Однако это предупреждение касалось угрозы стабильности Молдовы, а не ситуации в Украине.
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