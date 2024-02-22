28 февраля в непризнанном Приднестровье должен пройти съезд так называемых “депутатов”, которые обратятся к России с просьбой об аннексии региона. Об этом заявил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба.

Что происходит в Приднестровье

Чорба обратил внимание на то, что встреча состоится за день до обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Он не исключает, что директива на организацию съезда была дана из Москвы.

Черба предполагает, что в рамках съезда так называемых депутатов всех уровней Приднестровья будет сделано обращение о присоединении региона к РФ, а на следующий день, 29 февраля, Путин объявит об этом Федеральному собранию, которое примет решение о продлении запроса.

Политик считает, что митинг в Тирасполе и недавно организованный там протест против так называемого экономического давления со стороны Республики Молдова намерены показать, что жители Приднестровья выступают против Кишинева.

Отсюда и недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Москва не позволит страдать своим гражданам в Приднестровье. Геннадий Чорба

Черба призвал так называемых депутатов региона не допустить принятия этого решения, которое даст Путину "правовой повод для нанесения ударов по территории Республики Молдова, включая Приднестровье, под каким-либо предлогом".

19 февраля лидер тираспольских сепаратистов Владимир Красносельский объявил о вызове так называемых депутатов всех уровней в связи с якобы экономическим давлением со стороны Кишинева.

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