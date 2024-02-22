28 февраля в непризнанном Приднестровье должен пройти съезд так называемых “депутатов”, которые обратятся к России с просьбой об аннексии региона. Об этом заявил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба.
Что происходит в Приднестровье
Чорба обратил внимание на то, что встреча состоится за день до обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
Он не исключает, что директива на организацию съезда была дана из Москвы.
Черба предполагает, что в рамках съезда так называемых депутатов всех уровней Приднестровья будет сделано обращение о присоединении региона к РФ, а на следующий день, 29 февраля, Путин объявит об этом Федеральному собранию, которое примет решение о продлении запроса.
Политик считает, что митинг в Тирасполе и недавно организованный там протест против так называемого экономического давления со стороны Республики Молдова намерены показать, что жители Приднестровья выступают против Кишинева.
Черба призвал так называемых депутатов региона не допустить принятия этого решения, которое даст Путину "правовой повод для нанесения ударов по территории Республики Молдова, включая Приднестровье, под каким-либо предлогом".
19 февраля лидер тираспольских сепаратистов Владимир Красносельский объявил о вызове так называемых депутатов всех уровней в связи с якобы экономическим давлением со стороны Кишинева.
Может ли Украина помочь Молдове разрешить конфликт с ПМР
Эксглава разведки Молдовы Юрий Бричаг считает, что все вопросы и все ситуации, которые должны быть решены на этом клочке территории, должны разрешаться правоохранительными или конституционными органами Республики Молдова.
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