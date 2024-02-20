Премьер Молдовы Речан обвинил Россию в гибридной войне против его страны

Россия не может атаковать Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, поэтому Москва проводит гибридную войну против Кишинева.

Россия ведет против Молдовы гибридную войну — Речан

Война в Украине стала причиной того, что Россия пока не может напасть на Молдову. Но ведет гибридную войну.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает PRO TV Chisinau .

Важное дело, которое я хочу отметить, это то, что сегодня Россия не может напасть на нас в военном отношении, и это связано с Украиной. Дорин Речан Премьер-министр Молдовы

Однако он добавил, что у Молдовы есть внутренние проблемы, связанные с гибридной войной, которую там ведет Россия.

Под гибридной войной, которую ведет Россия, Молдова подразумевает дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, вмешивающихся в политику и пытающихся создать дестабилизацию.

Военная агрессия против Молдовы

Премьер добавил, что у Украины большое преимущество на Черном море и это резко сократило возможности России совершать атаки с Черного моря, что защищает Молдову еще больше.

Более того, мы видим, что военная промышленность Европы и Украины наращивает свои мощности. Поделиться

В НАТО говорят об угрозах для Молдовы

Недавно заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана предупредил, что РФ может предпринять крайне агрессивные действия, чтобы остановить прозападное направление Молдовы.

Премьер объяснил, что речь идет о гибридных атаках, использовании лжи, разжигании ненависти, подстрекательстве к разделу районов, где проживают этнические гагаузы, говорящие на русском языке.

Мы продемонстрировали, что у нас есть возможность обеспечить общественный порядок и вмешаться там, где пытаются дестабилизировать обстановку, сказал Речан.

Молдова и ее отношение к РФ на фоне войны в Украине

В декабре 2023 года Молдова заявила, что планирует присоединиться к международному реестру ущерба из-за агрессии РФ против Украины.

Также во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.

Недавно президент Молдовы Майя Санду сказала, что страна готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи.