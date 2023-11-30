Министр иностранных дел России Сергей Лавров предсказывает Молдове проблемы в "приднестровском урегулировании", и не только.

Россия угрожает Молдове

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвал Молдову следующей жертвой "гибридной войны Запада против России".

Об этом написали российские СМИ.

По словам главы МИД РФ, формат "5+2" является последним, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию

Лавров считает, что Запад готовит Молдавию к роли следующей жертвы в гибридной войне, которую он развязал против России.

В ряде сорванных попыток решить проблемы Европы на принципах ОБСЕ – меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад, сказал Лавров.

Натовский и еэсовский Брюссель бесцеремонно тогда торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат “5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована судьба следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Поделиться

Лавров заявил, что каждой стране, в которой сейчас "активируют западные эмиссары, фонды и неправительственные организации, стоит задуматься".

Лавров выступил на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел России 30 ноября говорил 15 минут перед тем, как покинуть заседание. Он обвинил в войне, начатой Россией вторжением в Украину в феврале 2022 года, “толерантность Запада к правящему неонацистскому режиму в Киеве”.

Отрицается существование россиян и их определяющий вклад в историю Украины. Фактов много. ОБСЕ и соответствующие институты молчат, – сказал Лавров. Поделиться

Присутствовавшие на заседании ОБСЕ западные министры резко критиковали Лаврова после его выступления.

Попытки России обвинить других в собственном выборе прозрачны. Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам европейского порядка безопасности или позволим России отказать Украине в праве делать собственный независимый выбор во внешней политике и политике безопасности – принципах, с которыми Россия сама согласилась, – сказал выступавший министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. когда Лавров вышел из зала. Поделиться

Член НАТО Северная Македония упразднила запрет на полеты России, чтобы Лавров мог принять участие во встрече.

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не будут участвовать в переговорах из-за участия Лаврова.