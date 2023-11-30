Во время выступления Лаврова в ОБСЕ из зала вышли ряд делегатов — видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье, Македония, для участия во встречах ОБСЕ. Дипломаты нескольких стран-членов ОБСЕ, включая Украину, бойкотировали мероприятие, а во время выступления российского дипломата зал покинули ряд делегатов.

Лавров выступил на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел России говорил 15 минут перед тем, как покинуть заседание. Он обвинил в войне, начатой Россией вторжением в Украину в феврале 2022 года, “толерантность Запада к правящему неонацистскому режиму в Киеве”.

Отрицается существование россиян и их определяющий вклад в историю Украины. Фактов много. ОБСЕ и соответствующие институты молчат, – сказал Лавров. Поделиться

Присутствовавшие на заседании ОБСЕ западные министры резко критиковали Лаврова после его выступления.

Попытки России обвинить других в собственном выборе прозрачны. Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам европейского порядка безопасности или позволим России отказать Украине в праве делать собственный независимый выбор во внешней политике и политике безопасности – принципах, с которыми Россия сама согласилась, — сказал выступавший министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. когда Лавров вышел из зала.

Член НАТО Северная Македония отменила запрет на полеты России, чтобы Лавров мог принять участие во встрече.

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не будут участвовать в переговорах из-за участия Лаврова.

Глава МИД Австрии приветствовал решение пригласить Лаврова

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приветствовал решение пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье.

Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни. Поделиться

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что разрешение Македонии на участие Лаврова это попытка преодолеть кризис в ОБСЕ. Однако он подчеркнул, что участие РФ организацию не спасет.