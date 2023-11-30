Під час виступу Лаврова в ОБСЄ з зали вийшли низка делегатів — відео
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Під час виступу Лаврова в ОБСЄ з зали вийшли низка делегатів — відео

Сергій Лавров
Джерело:  Associated Press

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Скоп'є, Македонія, для участі в зустрічах ОБСЄ. Дипломати кількох країн-членів ОБСЄ, включно з Україною, бойкотували захід, а під час виступу російського дипломата залу покинули низка делегатів.

Лавров виступив на засіданні ОБСЄ

Міністр закордонних справ Росії говорив 15 хвилин перед тим, як покинути засідання. Він звинуватив у війні, яку розпочала Росія вторгненням в Україну в лютому 2022 року, “толерантність Заходу до правлячого неонацистського режиму в Києві”.

Заперечується саме існування росіян і їхній визначальний внесок в історію України. Фактів багато. ОБСЄ та відповідні інституції мовчать, – сказав Лавров.

Західні міністри, які були присутні на засіданні ОБСЄ, різко критикували Лаврова після його виступу.

Спроби Росії звинуватити інших у власному виборі є прозорими. Ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів європейського порядку безпеки або дозволимо Росії відмовити Україні в праві робити власний незалежний вибір у зовнішній політиці та політиці безпеки – принципах, з якими Росія сама погодилася, — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, який виступав, коли Лавров вийшов з зали.

Член НАТО Північна Македонія скасувала заборону на польоти Росії, щоб Лавров міг взяти участь у зустрічі.

Міністри закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви заявили, що не братимуть участь у переговорах через участь Лаврова.

Очільник МЗС Австрії привітав рішення запросити Лаврова

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС РФ Сергія Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп’є.

Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя.

Напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що дозвіл Македонії на участь Лаврова, це спроба подолати кризу в ОБСЄ. Проте він підкреслив, що участь РФ організацію не врятує.

Я вважаю, що якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ – то маємо або перезаснувати організацію, або знайти шлях вигнати Росію.

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