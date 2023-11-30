Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання військової допомоги Україні
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Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання військової допомоги Україні

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час свого виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є переконував, що постачання зброї Україні не приведе до миру, та запевняв, що хоче зберегти життя угорської меншини.

Угорський міністр в ОБСЄ закликав припинити допомогу Україні зброєю, "щоб не гинули угорці"

Ми не думали навіть у жахливих снах, що у Європі буде війна. А вона сталася, і ми – сусіди цієї війни, – сказав Сійярто, який не долучився до бойкоту міністерської зустрічі через участь у ній глави МЗС Росії.

Він поскаржився, що війна призвела до зростання цін на енергоносії. "Ми платимо ціну цієї війни у вигляді інфляції, яка зросла у 10-15 разів. Ми відчуваємо цю війну, хоч це і не наша війна", – сказав угорський міністр.

Він повторив офіційну позицію Будапешта, яка полягає у тому, що постачання зброї Києву "не допомагає досягти миру, а тільки призводить до нових жертв".

Ті, хто каже, що є рішення на полі битві – вони неправі. І неправі ті, хто каже, що розвиток на полі бою збільшить шанси на мир. Щодня стає гірше, – сказав Сійярто, згадавши у цьому контексті, що на полі бою гинуть представники угорської меншини.

"Ми не хочемо, щоб більше угорців загинули, але в загальному вигляді – ми не хочемо, щоб більше людей загинуло", – додав він.

Сійярто висловив жаль, що між Україною і Росією відсутні прямі контакти, зокрема, і в рамках ОБСЄ.

Шкода бачити, що і на цьому форумі прямої комунікації між Україною і Росією не сталося, – сказав він.

Сійярто висловив переконання, що світ не потрібно ділити на блоки, а має бути глобальна співпраця.

Нагадаємо, на цьогорічне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ запросили російського очільника МЗС Сергєя Лаврова. Через це бойкот засіданню публічно оголосили міністри закордонних справ України, Польщі і держав Балтії.є

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