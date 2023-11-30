Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання військової допомоги Україні

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час свого виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є переконував, що постачання зброї Україні не приведе до миру, та запевняв, що хоче зберегти життя угорської меншини.
Угорський міністр в ОБСЄ закликав припинити допомогу Україні зброєю, "щоб не гинули угорці"
Він поскаржився, що війна призвела до зростання цін на енергоносії. "Ми платимо ціну цієї війни у вигляді інфляції, яка зросла у 10-15 разів. Ми відчуваємо цю війну, хоч це і не наша війна", – сказав угорський міністр.
Він повторив офіційну позицію Будапешта, яка полягає у тому, що постачання зброї Києву "не допомагає досягти миру, а тільки призводить до нових жертв".
"Ми не хочемо, щоб більше угорців загинули, але в загальному вигляді – ми не хочемо, щоб більше людей загинуло", – додав він.
Сійярто висловив жаль, що між Україною і Росією відсутні прямі контакти, зокрема, і в рамках ОБСЄ.
Сійярто висловив переконання, що світ не потрібно ділити на блоки, а має бути глобальна співпраця.
Нагадаємо, на цьогорічне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ запросили російського очільника МЗС Сергєя Лаврова. Через це бойкот засіданню публічно оголосили міністри закордонних справ України, Польщі і держав Балтії.є
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