Через участь Лаврова. Ще декілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що має підтвердження від деяких своїх колег щодо того, що вони не приїдуть на зустріч міністрів ОБСЄ.

Ще декілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ

За його словами, таке рішення є бойкотуванням засідання через присутність на ньому глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Він зауважив, що Україна, Литва, Латвія та Естонія вже публічно оголосили про бойкот засідання у Північній Македонії. Однак це не повний список міністрів, які не приїдуть.

Країн, які не згодні з участю Лаврова - більше, ніж чотири, - сказав Кулеба. Поширити

Він зауважив, що має підтвердження від чотирьох колег, які уникнуть участі у спільному засіданні у Скоп’є.

Є чотири країни, які заявили, які не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ. Але є також міністри, які підійшли до мене і сказали, що вони тут (на зустрічі НАТО у Брюсселі - ред.) є, а там (у Скоп’є - ред.) їх не буде, але не хочуть це заявляти публічно. Є також ті міністри, хто буде у середу на вечері, де Лаврова не буде, але не будуть на самому засіданні у четвер, - заявив міністр. Поширити

При цьому Кулеба зауважив, що не має наміру критикувати Північну Македонію за її рішення запросити Лаврова на зустріч і видати йому візи, яке і призвело до відмов міністрів.

"Я хочу стати на захист македонців, які весь рік підтримували Україну", – заявив міністр.

Росія руйнує ОБСЄ

В МЗС України наголошують, що Росія послідовно руйнує ОБСЄ, вчергове підкреслюючи тезис голови МЗС Дмитра Кулеби, озвучений на прес-конференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі під час його візиту до Києва 16 жовтня.

За даними міністерства, Росія, вдаючись до шантажу та відкритих погроз, систематично блокувала консенсус з ключових питань, зловживаючи цим правилом.

Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії, - додає Ніколенко. Поширити

За таких умов, йдеться в заяві, присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.