Из-за участия Лаврова. Еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они не приедут на встречу министров ОБСЕ.

Еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ

По его словам, такое решение является бойкотированием заседания из-за присутствия на нем главы МИД России Сергея Лаврова. Он отметил, что Украина, Литва, Латвия и Эстония уже публично объявили о бойкоте заседания в Северной Македонии. Однако это не полный список министров, которые не приедут.

Стран, которые не согласны с участием Лаврова - больше четырех, - сказал Кулеба. Поделиться

Он отметил, что у него есть подтверждение от четырех коллег, которые избежат участия в совместном заседании в Скопье.

Есть четыре страны, которые заявили, что не будут на министерском заседании ОБСЕ. Но есть также министры, которые подошли ко мне и сказали, что они здесь (на встрече НАТО в Брюсселе – ред.) есть, а там (в Скопье – ред.) их не будет, но не хотят это заявлять публично. Есть также те министры, которые будут в среду на ужине, где Лаврова не будет, но не будут на самом заседании в четверг, - заявил министр. Поделиться

При этом Кулеба отметил, что не намерен критиковать Северную Македонию за ее решение пригласить Лаврова на встречу и выдать ему визы, приведшее к отказам министров.

"Я хочу встать в защиту македонцев, которые весь год поддерживали Украину", – заявил министр.

Россия разрушает ОБСЕ

В МИД Украины отмечают, что Россия последовательно разрушает ОБСЕ, в очередной раз подчеркивая тезис главы МИД Дмитрия Кулебы, озвученный на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Албании Буяром Османи во время его визита в Киев 16 октября.

По данным министерства, Россия, прибегая к шантажу и открытым угрозам, систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам, злоупотребляя этим правилом.

Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме того, Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии, - добавляет Николенко. Поделиться

В таких условиях, говорится в заявлении, присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ.