Украина и страны Балтии будут бойкотировать встречу министров ОБСЕ из-за участия России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.
Почему Кулеба призвал бойкотировать встречу министров ОБСЕ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Речь идет о заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября – 1 декабря, которое пройдет в Скопье.
Северная Македония согласилась открыть свое воздушное пространство для самолета Лаврова, несмотря на то, что ранее авиапространство государства было закрыто для российских самолетов из-за присоединения к санкциям Евросоюза.
Спикер МИД Украины уточнил в комментарии "Европейской правде", что речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел. На уровне посла украинская делегация будет присутствовать.
Николенко отметил, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как главы государства и лично главы МИД Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непреклонную приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Он также поблагодарил Скопье за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время председательства.
Представитель МИД добавил, что страны-участницы в нынешних обстоятельствах должны вместе работать над спасением ОБСЕ от России, но не посылать ей сигналов о возможности возвращения к "нормальному" сотрудничеству, как до 24 февраля 2022 года, поскольку эта страна решила самое масштабное со времен завершение Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского заключительного акта.
Страны Балтии вслед за Украиной отказались участвовать в заседании
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы решили не присутствовать на состоявшемся 30 ноября Совете министров ОБСЕ в Скопье из-за участия в заседании главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран во вторник, 28 ноября.
Страны сожалеют, что Лаврову разрешили участвовать в 30-й сессии глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку это даст России еще одну возможность для пропаганды.
Присутствие российского политика на встрече может легитимизировать страну-агрессора как «полноправного члена сообщества свободных наций», приуменьшить его жестокие преступления в Украине и нарушение принципов ОБСЕ, подчеркнули страны.
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