Украина и страны Балтии будут бойкотировать встречу министров ОБСЕ из-за участия России
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Дата публикации

Украина и страны Балтии будут бойкотировать встречу министров ОБСЕ из-за участия России

ОБСЕ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Почему Кулеба призвал бойкотировать встречу министров ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел, – сказал он.

Речь идет о заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября – 1 декабря, которое пройдет в Скопье.

Северная Македония согласилась открыть свое воздушное пространство для самолета Лаврова, несмотря на то, что ранее авиапространство государства было закрыто для российских самолетов из-за присоединения к санкциям Евросоюза.

Спикер МИД Украины уточнил в комментарии "Европейской правде", что речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел. На уровне посла украинская делегация будет присутствовать.

Николенко отметил, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как главы государства и лично главы МИД Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непреклонную приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Он также поблагодарил Скопье за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время председательства.

Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме того, Россия незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии. В таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ, - написал Николенко.

Представитель МИД добавил, что страны-участницы в нынешних обстоятельствах должны вместе работать над спасением ОБСЕ от России, но не посылать ей сигналов о возможности возвращения к "нормальному" сотрудничеству, как до 24 февраля 2022 года, поскольку эта страна решила самое масштабное со времен завершение Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского заключительного акта.

Страны Балтии вслед за Украиной отказались участвовать в заседании

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы решили не присутствовать на состоявшемся 30 ноября Совете министров ОБСЕ в Скопье из-за участия в заседании главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран во вторник, 28 ноября.

Страны сожалеют, что Лаврову разрешили участвовать в 30-й сессии глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку это даст России еще одну возможность для пропаганды.

Присутствие российского политика на встрече может легитимизировать страну-агрессора как «полноправного члена сообщества свободных наций», приуменьшить его жестокие преступления в Украине и нарушение принципов ОБСЕ, подчеркнули страны.

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