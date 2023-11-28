Україна та країни Балтії бойкотуватимуть зустріч міністрів ОБСЄ через участь Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Чому Кулеба закликав бойкотувати зустріч міністрів ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ, - сказав він. Поширити

Йдеться про засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 30 листопада – 1 грудня, що проходитиме у Скоп’є.

Північна Македонія погодилася відкрити свій повітряний простір для літака Лаврова попри те, що раніше авіапростір держави був закритий для російських літаків через приєднання до санкцій Євросоюзу.

Речник МЗС України уточнив у коментарі "Європейській правді", що йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ. На рівні посла українська делегація буде присутньою.

Ніколенко зазначив, що Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої держави та особисто глави МЗС Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Він також подякував Скоп’є за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час головування.

Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії. За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ, - написав Ніколенко. Поширити

Речник МЗС додав, що країни-учасниці у нинішніх обставинах мають разом працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, але не надсилати їй сигналів про можливість повернення до "нормальної" співпраці, як до 24 лютого 2022 року, оскільки ця країна розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту.

Країни Балтії слідом за Україною відмовилися брати участь у засіданні

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви вирішили не бути присутніми на Раді міністрів ОБСЄ в Скоп'є, що відбудеться 30 листопада, через участь у засіданні глави російського МЗС Сергія Лаврова. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн у вівторок, 28 листопада.

Країни шкодують, що Лаврову дозволили брати участь у 30-й сесії глав МЗС ОБСЄ в Північній Македонії, оскільки це дасть Росії «ще одну можливість для пропаганди».

Присутність російського політика на зустрічі може легітимізувати країну-агресора як «повноправного члена спільноти вільних націй», применшити її жорстокі злочини в Україні та порушення принципів ОБСЄ, наголосили країни.