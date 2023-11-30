Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине
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Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине

Петер Сийярто
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не приведут в мир, и уверял, что хочет сохранить жизнь венгерского меньшинства.

Венгерский министр в ОБСЕ призвал прекратить помощь Украине оружием, "чтобы не гибли венгры"

Мы не думали даже в ужасающих снах, что в Европе будет война. А она произошла, и мы – соседи этой войны, – сказал Сийярто, не присоединившийся к бойкоту министерской встречи из-за участия в ней главы МИД России.

Он посетовал, что война привела к росту цен на энергоносители. "Мы платим цену этой войны в виде инфляции, выросшей в 10-15 раз. Мы чувствуем эту войну, хоть это и не наша война", – сказал венгерский министр.

Он повторил официальную позицию Будапешта, заключающуюся в том, что поставка оружия Киеву "не помогает достичь мира, а только приводит к новым жертвам".

Те, кто говорит, что есть решения на поле битвы – они не правы. И неправы те, кто говорит, что развитие на поле боя увеличит шансы на мир. Каждый день становится хуже, – сказал Сийярто, вспомнив в этом контексте, что на поле боя гибнут представители венгерского меньшинства.

"Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли, но в общем виде – мы не хотим, чтобы больше людей погибло", – добавил он.

Сийярто выразил сожаление, что между Украиной и Россией отсутствуют прямые контакты, в частности, и в рамках ОБСЕ.

Жаль видеть, что и на этом форуме прямой коммуникации между Украиной и Россией не произошло, – сказал он.

Сийярто убежден, что мир не нужно делить на блоки, а должно быть глобальное сотрудничество.

Напомним, на заседание министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ пригласили российского главу МИД Сергея Лаврова. Поэтому бойкот заседанию публично объявили министры иностранных дел Украины, Польши и государств Балтии.

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