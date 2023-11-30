Венгрия в ОБСЕ призвала прекратить поставки военной помощи Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не приведут в мир, и уверял, что хочет сохранить жизнь венгерского меньшинства.
Венгерский министр в ОБСЕ призвал прекратить помощь Украине оружием, "чтобы не гибли венгры"
Он посетовал, что война привела к росту цен на энергоносители. "Мы платим цену этой войны в виде инфляции, выросшей в 10-15 раз. Мы чувствуем эту войну, хоть это и не наша война", – сказал венгерский министр.
Он повторил официальную позицию Будапешта, заключающуюся в том, что поставка оружия Киеву "не помогает достичь мира, а только приводит к новым жертвам".
"Мы не хотим, чтобы больше венгров погибли, но в общем виде – мы не хотим, чтобы больше людей погибло", – добавил он.
Сийярто выразил сожаление, что между Украиной и Россией отсутствуют прямые контакты, в частности, и в рамках ОБСЕ.
Сийярто убежден, что мир не нужно делить на блоки, а должно быть глобальное сотрудничество.
Напомним, на заседание министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ пригласили российского главу МИД Сергея Лаврова. Поэтому бойкот заседанию публично объявили министры иностранных дел Украины, Польши и государств Балтии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-