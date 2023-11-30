Лавров нахабно передрік Молдові долю наступної жертви у війні Заходу проти РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пророкує Молдові проблеми у “придністровському врегулюванні”, і не тільки.

Росія погрожує Молдові

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвав Молдову наступною жертвою “гібридної війни Заходу проти Росії”.

Про це написали російські ЗМІ.

За словами глави МЗС РФ, формат "5+2" є останнім, що залишається від спільних зусиль щодо придністровського врегулювання

Лавров вважає, що Захід готує Молдавію до ролі наступної жертви у гібридній війні, яку він розв'язав проти Росії.

У низці зірваних спроб вирішити проблеми Європи на принципах ОБСЄ – меморандум Козака, який міг би надійно врегулювати ситуацію в Молдавії ще 20 років тому, сказав Лавров.

Натовський та єесівський Брюссель безцеремонно тоді торпедував уже парафований Кишиневом та Тирасполем документ, а зараз вбивають і формат +2", останнє, що залишається від спільних зусиль щодо придністровського врегулювання. По суті, Молдавії уготовано долю наступної жертви у розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії. Поширити

Лавров заявив, що кожній країні, в якій зараз "активують західні емісари, фонди та неурядові організації, варто замислитися".

Лавров виступив на засіданні ОБСЄ

Міністр закордонних справ Росії 30 листопада говорив 15 хвилин перед тим, як покинути засідання. Він звинуватив у війні, яку розпочала Росія вторгненням в Україну в лютому 2022 року, “толерантність Заходу до правлячого неонацистського режиму в Києві”.

Заперечується саме існування росіян і їхній визначальний внесок в історію України. Фактів багато. ОБСЄ та відповідні інституції мовчать, – сказав Лавров. Поширити

Західні міністри, які були присутні на засіданні ОБСЄ, різко критикували Лаврова після його виступу.

Спроби Росії звинуватити інших у власному виборі є прозорими. Ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів європейського порядку безпеки або дозволимо Росії відмовити Україні в праві робити власний незалежний вибір у зовнішній політиці та політиці безпеки – принципах, з якими Росія сама погодилася, – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, який виступав, коли Лавров вийшов з зали. Поширити

Член НАТО Північна Македонія скасувала заборону на польоти Росії, щоб Лавров міг взяти участь у зустрічі.

Міністри закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви заявили, що не братимуть участь у переговорах через участь Лаврова.