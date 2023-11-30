Лавров нахабно передрік Молдові долю наступної жертви у війні Заходу проти РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пророкує Молдові проблеми у “придністровському врегулюванні”, і не тільки.
Росія погрожує Молдові
Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвав Молдову наступною жертвою “гібридної війни Заходу проти Росії”.
Про це написали російські ЗМІ.
За словами глави МЗС РФ, формат "5+2" є останнім, що залишається від спільних зусиль щодо придністровського врегулювання
Лавров вважає, що Захід готує Молдавію до ролі наступної жертви у гібридній війні, яку він розв'язав проти Росії.
У низці зірваних спроб вирішити проблеми Європи на принципах ОБСЄ – меморандум Козака, який міг би надійно врегулювати ситуацію в Молдавії ще 20 років тому, сказав Лавров.
Лавров заявив, що кожній країні, в якій зараз "активують західні емісари, фонди та неурядові організації, варто замислитися".
Лавров виступив на засіданні ОБСЄ
Міністр закордонних справ Росії 30 листопада говорив 15 хвилин перед тим, як покинути засідання. Він звинуватив у війні, яку розпочала Росія вторгненням в Україну в лютому 2022 року, “толерантність Заходу до правлячого неонацистського режиму в Києві”.
Західні міністри, які були присутні на засіданні ОБСЄ, різко критикували Лаврова після його виступу.
Член НАТО Північна Македонія скасувала заборону на польоти Росії, щоб Лавров міг взяти участь у зустрічі.
Міністри закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви заявили, що не братимуть участь у переговорах через участь Лаврова.
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