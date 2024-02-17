В Молдове снова нашли обломки российского дрона — фото

Фрагменты беспилотника РФ были найдены в поле примерно в 2 км от молдавско-украинской границы и примерно в 5 км от города Этулия Ноуэ.

В Молдове нашли фрагменты дрона РФ

Пограничная полиция Молдовы 18 февраля снова обнаружила фрагменты беспилотника. Обломки находились в районе границы с Украиной.

Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.

В Молдове второй раз за шесть дней были обнаружены обломки беспилотника похожего на тип "Герань-2".

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Фрагменты беспилотника были найдены в поле примерно в 2 км от молдавско-украинской границы и примерно в 5 км от города Этулия Ноуэ.

Пограничники подчеркнули, что информация была направлена в компетентные органы, а доступ к месту обнаружения останков дрона был ограничен.

Российский дрон упал в Молдове

Обломки обнаружили 12 февраля возле села Этулия Вулканештского района. Местонахождение беспилотника оцепили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдовы .

В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника был ограничен. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности.

Молдавские пограничники считают, что обнаруженные обломки могут принадлежать одному из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой во время последней атаки России на юг Украины.

На месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Молдове во время атаки по Украине обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.