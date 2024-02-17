У Молдові знову знайшли уламки російського дрона — фото

Фрагменти безпілотника РФ були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.

У Молдові знайшли фрагменти дрона РФ

Прикордонна поліція Молдови 18 лютого знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки знаходилися в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника схожого на тип "Герань-2".

border.gov.md border.gov.md border.gov.md 1 з 3

Фрагменти безпілотника були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.

Прикордонники наголосили, що інформацію було направлено до компетентних органів, а доступ до місця виявлення останків дрона було обмежено.

Російський дрон впав у Молдові

Уламки знайшли 12 лютого біля села Етулія Вулканештського району. Місцезнаходження безпілотника оточили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.

У оперативному порядку цю інформацію повідомили компетентним органам. Доступ в район уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку, миру і безпеки.

Молдовські прикордонники вважають, що виявлені уламки можуть належати одному з безпілотників, збитих українською зенітною установкою під час останньої атаки Росії на південь України.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Молдові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.