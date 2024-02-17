У Молдові знову знайшли уламки російського дрона — фото
Категорія
Світ
Дата публікації

У Молдові знову знайшли уламки російського дрона — фото

Прикордонна поліція Молдови
Дрон

Фрагменти безпілотника РФ були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.

У Молдові знайшли фрагменти дрона РФ

Прикордонна поліція Молдови 18 лютого знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки знаходилися в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника схожого на тип "Герань-2".

border.gov.md
border.gov.md
border.gov.md
1  з  3

Фрагменти безпілотника були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.

Прикордонники наголосили, що інформацію було направлено до компетентних органів, а доступ до місця виявлення останків дрона було обмежено.

Російський дрон впав у Молдові

Уламки знайшли 12 лютого біля села Етулія Вулканештського району. Місцезнаходження безпілотника оточили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.

У оперативному порядку цю інформацію повідомили компетентним органам. Доступ в район уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку, миру і безпеки.

Молдовські прикордонники вважають, що виявлені уламки можуть належати одному з безпілотників, збитих українською зенітною установкою під час останньої атаки Росії на південь України.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Молдові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Молдова зупинила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною через негоду
ДПСУ
Молдова
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я — фото
Молдова
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Молдові знайшли уламки російського дрона — фото
Прикордонна поліція Молдови
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?