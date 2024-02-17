У Молдові знову знайшли уламки російського дрона — фото

Фрагменти безпілотника РФ були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.
У Молдові знайшли фрагменти дрона РФ
Прикордонна поліція Молдови 18 лютого знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки знаходилися в районі кордону з Україною.
Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.
У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника схожого на тип "Герань-2".
Фрагменти безпілотника були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста Етулія Ноуе.
Прикордонники наголосили, що інформацію було направлено до компетентних органів, а доступ до місця виявлення останків дрона було обмежено.
Російський дрон впав у Молдові
Уламки знайшли 12 лютого біля села Етулія Вулканештського району. Місцезнаходження безпілотника оточили правоохоронці.
Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.
У оперативному порядку цю інформацію повідомили компетентним органам. Доступ в район уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку, миру і безпеки.
Молдовські прикордонники вважають, що виявлені уламки можуть належати одному з безпілотників, збитих українською зенітною установкою під час останньої атаки Росії на південь України.
На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Молдові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.
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