У Молдові знайшли уламки російського дрона — фото

Російський дрон впав у Молдові

Уламки знайшли біля села Етулія Вулканештського району. Місцезнаходження безпілотника оточили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.

У оперативному порядку цю інформацію повідомили компетентним органам. Доступ в район уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку, миру і безпеки.

Молдовські прикордонники вважають, що виявлені уламки можуть належати одному з безпілотників, збитих українською зенітною установкою під час останньої атаки Росії на південь України.

Атака РФ на Україну вночі 10 лютого

Росія атакувала дронами "Шахед" Одеську область. Зазначається, що частина уламків зачепила портову інфраструктуру. У ЗСУ вказали, що окупанти запускала дрони з певними інтервалами.

У Силах оборони півдня України уточнили, що було три хвилі "шахедів" — перша — 9 дронів і її відбили на 100% і наступна — 12 БПЛА.

У результаті ворожі БПЛА потрапили в припортові об'єкти. Поранення отримали три працівники.